Buenas noticias para Pumas, previo al duelo ante Chivas

Se trata de la renovación de Ángel Azuaje, uno de los centrales con más proyección en el club universitario. El DT de Pumas ha superado los momentos más oscuros al frente de la institución auriazul, y ahora espera hacer realidad el sueño de los aficionados: la octava estrella.

“Tuvo el castigo de federación. Yo creo que hablar más de eso ya está. Desde que yo llegué, yo dije que yo hablé con él en ese sentido... y creo que ahí sí habría que ver y decir que, bueno, Efra, creo que este torneo ha estado más tranquilo, que el equipo ha tenido menos amarillas, menos rojas”, dijo Antonio Sancho sobre Juárez en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Amaury García sorprende a la Liga BBVA MX al ningunear a otro equipo que no es Cruz Azul

Chapecoense 0-4 Atlético Mineiro: resumen y goles de la goleada en la Jornada 9 del Brasileirao 2026

Efraín tiene el apoyo de todos en Pumas

Por otro lado, se animó a hablar acerca de la pasión y la manera de trabajar del entrenador universitario.

“Creo que eso también habla de una evolución en ese sentido. Hay fútbol y es pasión, eso me queda claro, pero yo también creo que hay maneras. Y creo que Efra fue el primero en reconocerlo, como ya lo dije, y él fue el primero en pedir disculpas y en decir que se equivocó en ese sentido”, sentenció.

Pumas viene de renovar a Keylor Navas, algo que tiene tranquila a toda la afición felina.

“Fueron tres pláticas muy rápidas, en las que había un club y un jugador que realmente querían continuar, así que se trató más de priorizar contratos y luego firmar, que es lo que nos da tranquilidad. Mi familia está bien, ‘Efra’ y yo estamos bien, es un grupo increíble con el que trabajar", fueron las palabras del costarricense luego de firmar un nuevo acuerdo con Pumas.

Te puede interesar: Figura de la Liga BBVA MX le manda mensaje a Lamine Yamal