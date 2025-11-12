Efraín Juárez, con equipo nuevo en los Pumas para jugar el Play In

El entrenador Efraín Juárez y el equipo de los Pumas están en serios problemas de cara al Play In en el que les tocará enfrentar al equipo de Pachuca y es que por los tiempos y diferentes circunstancias que se le han presentado al equipo universitario en total NO CONTARÁ con nueve futbolistas.

Algunos por llamados a Selección en esta Fecha FIFA, otros por lesión y otros porque se marcharon del equipo como el caso de Aaron Ramsey, las cosas no pintan nada bien para los Pumas, pero deberán de competir y Juárez ya adelantó la fórmula para encarar el Play In y alcanzar el boleto a la Liguilla.

Estas son las bajas de Pumas para el Play In

Keylor Navas: Selección de Costa Rica

Angulo: Selección Colombia

Ruvalcaba: Selección Mexicana

Vite: Selección Ecuador

Azuaje: Selección Venezuela

Carrasquilla: Selección Panamá; acumulación de tarjetas

Guillermo Martínez: Lesionado

José Juan Macías: Lesionado

Aaron Ramsey: Rescisión de contrato

Efraín Juárez, resta importancia a las bajas

En conferencia de prensa el pasado sábado tras el partido en contra de Cruz Azul, Efraín Juárez recordó que tenían solo en bajas por convocatoria que calificó como "un privilegio", un total de seis seleccionados y en tono de broma explicó que "algo se inventarían" para enfrentar el Play In, pero que no había motivo para generar preocupación.

"Vamos paso a paso, con lo que contamos. Hay gente que se va a Selección, son seis y es un privilegio. A ver qué hacemos de aquí al partido. Veremos que inventamos, porque en este torneo que de todo nos ha pasado, no se preocupen, ya veremos qué inventamos", comentó adelantándose a este escenario el timonel polémico Efraín Juárez.

Aunque claramente el equipo será otro en esta fase por no contar con más de medio titular en relación a la escuadra de las últimas semanas.