Portugal recibe devastadora crítica de José Mourinho tras su empate con México: “Quita a Cristiano Ronaldo y...”

La Selección de Portugal empató sin goles ante México en partido amistoso que marcó la reapertura del Estadio Azteca y aunque los entrenadores de ambos equipos destacaron lo positivo del encuentro, José Mourinho fue tajante al criticar al conjunto lusitano asegurando que sin Cristiano Ronaldo son un equipo del montón.

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José Mourinho critica el desempeño de la Selección de Portugal

A pesar de que cuando se anunció el partido entre México y Portugal Cristiano Ronaldo era el estandarte y el gran atractivo del encuentro, finalmente el delantero portugués quedó fuera de la convocatoria de Roberto Martínez debido a una lesión muscular.

La ausencia del astro portugués se notó, tanto en los aficionados que esperaban ver al delantero, como en el equipo lusitano que no convenció a José Mourinho quien criticó a Portugal y aseguró que CR7 marca la diferencia en todos los encuentros con su selección.

"Quita a Cristiano Ronaldo y Portugal parece un equipo del montón. La gente dice que no deberían convocarlo. Bien, hoy no jugó y vieron el resultado", sentenció Mourinho.

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A pesar de que Portugal se presentó en la cancha del Estadio Azteca con figuras como Vitinha, Bruno. Fernandes y Nuno Mendes, el técnico del Benfica aseguró que no marcan diferencia como lo hace Cristiano.

"No son una amenaza, no dan miedo, son solo un equipo que fue presionado por México. Cuando Ronaldo está en la cancha, el rival se lo piensa dos veces. Sin él, ni siquiera tienen que pensar", declaró el entrenador.

La Selección de Portugal volverá a la actividad el próximo 31 de marzo cuando se enfrente a su similar de Estados Unidos en Atlanta.

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