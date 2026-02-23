¿Cuántos goles se anotaron en esta Jornada 7 del Clausura 2026?

En la Liga MX, el torneo ya agarró ritmo de verdad: cada fecha trae cambios en la parte alta, goles en distintos frentes y resultados que obligan a ajustar lecturas semana a semana. La Jornada 7 no fue la excepción, con marcadores que mantuvieron el promedio alto del Clausura 2026.

Se anotaron 25 goles en la Jornada 7 del Clausura 2026

En la Jornada 7 se anotaron 25 goles en total, aunque todavía falta un partido por jugarse: Juárez vs Querétaro, que fue pospuesto por temas de seguridad. Con ese encuentro pendiente, la cifra puede aumentar cuando se confirme la reprogramación.

El dato no llega aislado: el torneo ha sostenido un ritmo ofensivo constante. La Jornada 6 tuvo 24 goles, la Jornada 5 registró 25, la Jornada 4 alcanzó 26, mientras que las más bajas han sido la Jornada 1 y la Jornada 3, ambas con 19; la Jornada 2 cerró con 21. En resumen, casi no hay fechas “apagadas”, y el Clausura 2026 se ha movido con números altos desde el arranque.

En cancha, la Jornada 7 dejó de todo: remontadas, goleadas y victorias que se resolvieron por detalles. Toluca pegó fuerte en Aguascalientes, América sacó una goleada en Puebla, y Pumas defendió su condición de invicto con un 2-0 sobre Monterrey. El cierre, que normalmente habría sido el Juárez vs Querétaro, quedó en pausa por la suspensión, así que la fecha todavía tiene un asterisco que se resolverá más adelante.

Partidos de la Jornada 7 (resultados):



Tigres 1-2 Pachuca

Puebla 0-4 América

Atlas 3-2 Atlético de San Luis

León 2-1 Santos

Necaxa 0-3 Toluca

Cruz Azul 2-1 Chivas

Tijuana 1-1 Mazatlán

Pumas 2-0 Monterrey

Querétaro vs Juárez (pospuesto)



