Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 7 del Clausura 2026

Ha culminado la actividad de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 durante este domingo. Con el partido pendiente entre Querétaro y Bravos de Juárez, mismo que va a ser reprogramado, se fue la Fecha 7 de la Liga BBVA MX y hay movimiento en la tabla de goleo.

Con siete anotaciones, João Pedro Geraldino lidera la tabla de goleadores de la presente campaña. El delantero del Atlético de San Luis hizo un tanto en la derrota del cuadro Potosino frente al Atlas, con lo que se coloca en la cima a lo largo de 630 minutos de juego.

Por su parte, Armando González es segundo con cinto anotaciones. 'La Hormiga’ no pudo marcar en la visita de Chivas ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, no obstante, sigue luchando en la tabla de goleo previo a concentrarse con la Selección Mexicana para el partido amistoso contra Islandia en el Estadio Corregidora. El atacante del Club Deportivo Guadalajara tiene marca de 495 minutos de actividad en el certamen en curso.

Por debajo, aparece José Paradela. El futbolista de Cruz Azul tiene cuatro tantos a lo largo de 520 minutos de juego, misma cantidad que Salomón Rondón y Paulinho, este último tricampeón de goleo con Toluca.

Partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026

Viernes 27 de febrero:

Querétaro vs Santos - 19:00 Hrs.

Mazatlán vs Pachuca - 19:00 Hrs.

Juárez vs Atlas - 21:00 Hrs.

Xolos vs Pumas - 21:06 Hrs.

Sábado 28 de febrero:

Atlético de San Luis vs Puebla - 17:00 Hrs.

Toluca vs Chivas - 17:00 Hrs.

León vs Necaxa - 19:00 Hrs.

Monterrey vs Cruz Azul - 19:00 Hrs.

América vs Tigres - 21:00 Hrs.