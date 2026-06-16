ÚLTIMA HORA: El NUEVO EQUIPO de Efraín Juárez tras salir de Pumas

Efraín Juárez tiene un nuevo destino. Luego de salir de Pumas tras perder la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el entrenador mexicano estaría cerca de volver a los banquillos de Europa, donde diversos reportes señalan que el estratega ha alcanzado un acuerdo para ser el nuevo DT del Győri ETO Football Club, escuadra de la Primera División de Hungría.

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Estando al frente del Club Universidad Nacional, Efraín Juárez tuvo un registro de 60 partidos dirigidos con marca de 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas, dejando al equipo de una forma sorpresiva luego de que de acuerdo al propio entrenador, el cuadro del Pedregal no quiso extender su contrato luego de perder la Final ante Cruz Azul.

A falta de un comunicado oficial por parte del Győri ETO FC, Efraín Juárez se encuentra cerca de vivir su tercera etapa en los banquillos del futbol de Europa, pues anteriormente, fue auxiliar en Bélgica con el Standatd Lieja y Club Brujas.

Llegando al mando del Győri ETO, el DT de 38 años de edad va a estar al frente de los actuales campeones de la Primera División de Hungría. En la Temporada 2025-26, el equipo tuvo un registro de 69 puntos luego de 20 triunfos 9 juegos igualados y cuatro derrotas, logrando su quinto campeonato de la historia.

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