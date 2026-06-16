¡LEYENDA! El mensaje de Vozinha, portero de Cabo Verde, tras el empate ante España en el Mundial 2026

Historia. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ trae grandes emociones y una de ellas fue la historia de Cabo Verde, escuadra que ha debutado por primera vez en las Copas Mundiales y que este lunes 15 de junio, hizo su primer punto ante una de las favoritas para llegar a la cita del 19 de julio, la Selección de España.

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Si hubo un héroe en la cancha del Estadio de Atlanta, fue el portero de los 'Tiburones Azules', Vozinha, quien fue reconocido como el mejor jugador del partido tras un registro de ocho atajadas a lo largo del encuentro de España vs Cabo Verde.

A varias horas de su actuación, el guardameta de 40 años de edad ya se hizo presente en redes sociales, donde ha pasado a tener millones de seguidores en Instagram luego de que su nombre resonara en todos lados por su gran partido ante 'La Furia'.

"¡Un sueño hecho realidad! Representar a Cabo Verde en el escenario más importante del futbol mundial es un honor indescriptible. Me faltan las palabras… solo siento orgullo, gratitud y responsabilidad...", se lee en la cuenta de Instagram de Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha en un posteo que se ha llenado de comentarios positivos.

Para la Jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Cabo Verde tiene como rival a Uruguay, partido a disputarse el domingo 21 de junio a las 16:00 horas en Miami. Posteriormente, los 'Tiburones Azules' cierran la Fase de Grupos ante Arabia Saudita el viernes 26 de junio a las 18:00 horas en el Estadio de Houston.

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