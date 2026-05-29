Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá por TV Azteca EN VIVO y GRATIS por TV abierta y en línea

A menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, TV Azteca prepara la mejor cobertura del evento que se va a disputar el 11 de junio al 19 de julio con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Acompañado del mejor equipo de narradores, TV Azteca te llevará las emociones de 32 partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentros que vas a poder ver EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio web de Azteca Deportes y App de TV Azteca Deportes.

A partir del 11 de junio, las transmisiones inician con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX, compromiso a disputarse en punto de las 13:00 horas. Durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrás ver TODOS los juegos de México.

Partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jueves 11 de junio:

México vs Sudáfrica - 13:00 Hrs.

Viernes 12 de junio:

Estados Unidos vs Paraguay - 19:00 Hrs.

Sábado 13 de junio:

Brasil vs Marruecos - 16:00 Hrs.

Domingo 14 de junio:

Países Bajos vs Japón - 14:00 Hrs.

Martes 16 de junio:

Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.

Miércoles 17 de junio:

Inglaterra vs Croacia - 14:00 Hrs.

Jueves 18 de junio:

México vs Corea del Sur - 19:00 Hrs.

Viernes 19 de junio:

Brasil vs Haití - 19:00 Hrs.

Sábado 20 de junio:

Países Bajos vs Repechaje UEFA - 11:00 Hrs.

Domingo 21 de junio:

España vs Arabia Saudita - 10:00 Hrs.

Lunes 22 de junio:

Noruega vs Senegal - 18:00 Hrs.

Martes 23 de junio:

Colombia vs Repechaje - 20:00 Hrs.

Miércoles 24 de junio:

Repechaje UEFA vs México - 19:00 Hrs.

Jueves 25 de junio:

Ecuador vs Alemania - 14:00 Hrs.

Viernes 26 de junio:

Uruguay vs España - 18:00 Hrs.

Sábado 27 de junio:

Panamá vs Inglaterra - 15:00 Hrs.

Colombia vs Portugal - 17:30 Hrs.

No te pierdas la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 totalmente EN VIVO y GRATIS:

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final