Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá por TV Azteca EN VIVO y GRATIS por TV abierta y en línea
Conoce el calendario de partidos que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
A menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, TV Azteca prepara la mejor cobertura del evento que se va a disputar el 11 de junio al 19 de julio con sede en México, Estados Unidos y Canadá.
Acompañado del mejor equipo de narradores, TV Azteca te llevará las emociones de 32 partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentros que vas a poder ver EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio web de Azteca Deportes y App de TV Azteca Deportes.
A partir del 11 de junio, las transmisiones inician con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX, compromiso a disputarse en punto de las 13:00 horas. Durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrás ver TODOS los juegos de México.
Partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Jueves 11 de junio:
México vs Sudáfrica - 13:00 Hrs.
Viernes 12 de junio:
Estados Unidos vs Paraguay - 19:00 Hrs.
Sábado 13 de junio:
Brasil vs Marruecos - 16:00 Hrs.
Domingo 14 de junio:
Países Bajos vs Japón - 14:00 Hrs.
Martes 16 de junio:
Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.
Miércoles 17 de junio:
Inglaterra vs Croacia - 14:00 Hrs.
Jueves 18 de junio:
México vs Corea del Sur - 19:00 Hrs.
Viernes 19 de junio:
Brasil vs Haití - 19:00 Hrs.
Sábado 20 de junio:
Países Bajos vs Repechaje UEFA - 11:00 Hrs.
Domingo 21 de junio:
España vs Arabia Saudita - 10:00 Hrs.
Lunes 22 de junio:
Noruega vs Senegal - 18:00 Hrs.
Martes 23 de junio:
Colombia vs Repechaje - 20:00 Hrs.
Miércoles 24 de junio:
Repechaje UEFA vs México - 19:00 Hrs.
Jueves 25 de junio:
Ecuador vs Alemania - 14:00 Hrs.
Viernes 26 de junio:
Uruguay vs España - 18:00 Hrs.
Sábado 27 de junio:
Panamá vs Inglaterra - 15:00 Hrs.
Colombia vs Portugal - 17:30 Hrs.
No te pierdas la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 totalmente EN VIVO y GRATIS:
Dieciseisavos de final
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Final