Se retiró a los 41 años, jugó más de 1,000 partidos y casi no tuvo lesiones; así es una leyenda del futbol

El futbol cuenta con un sinfín de historias de superación a través de jugadores que, pese a su longevidad, lograron trascender a distintas generaciones. Un ejemplo de lo anterior es este argentino, quien tuvo la oportunidad de disputar más de 1,000 partidos como profesional.

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Con prácticamente dos décadas en el mundo del futbol, Javier Zanetti es considerado uno de los argentinos más importantes en la historia de este deporte. Lo anterior no solo deriva de sus virtudes al defender, sino de la regularidad que encontró por muchos años en el terreno de juego.

Javier Zanetti, la figura del futbol que registró más de 1,000 partidos como profesional

Nacido el 10 de agosto de 1973, Javier Zanetti fue un jugador argentino que surgió de las fuerzas básicas del Talleres RE. Sus virtudes con el balón lo hicieron llegar al Banfield en 1993 y, posteriormente, al Inter de Milán en 1995, club de la Serie A en donde permaneció durante 18 temporadas.

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Javier Zanetti llegó como lateral por derecha, aunque también disputó partidos como extremo y centrocampista de contención. Estas virtudes fueron tomadas en cuenta por el nulo historial de lesiones que tiene; de hecho, El Heraldo Deportes señala que, en su carrera, únicamente se perdió alrededor de 49 partidos por esta causa.

Con solo cinco lesiones a lo largo de su carrera, el amante del futbol disputó más de 1,000 partidos como profesional. Esta situación la achaca a su estilo de vida, su alimentación y a la forma en cómo siempre se preparaba en el gimnasio, hecho que lo ayudó a mantenerse activo hasta los 41 años.

¿Cuántos goles anotó Javier Zanetti como profesional?

A pesar de ser lateral derecho de profesión, Javier Zanetti tuvo la fortuna de anotar un sinfín de dianas como futbolista en la primera división de Italia. De hecho, el portal Transfermarkt señala que el sudamericano anotó 21 goles y dio 37 pases a gol en su etapa con el Inter de Milán.