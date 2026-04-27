La maldición de Chivas: 5 jugadores que fracasaron en el club y brillaron en otros equipos

Chivas está cerca de volver a la fiesta grande dentro de la la Liga BBVA MX, algo que solo ha hecho dos veces seguidas desde la llegada de Gabriel Milito. Esta situación deriva del gran nivel que han tenido sus jugadores, entre ellos los que llegaron apenas para esta temporada.

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Elementos como Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda han demostrado su valor en el campo cada que se enfrentan a sus rivales, lo cual habla del gran timing de la directiva para atraerlos. Sin embargo, a lo largo de la historia Chivas también ha sufrido con jugadores que fracasaron con el club pero que, antes o después, brillaron en otras instituciones.

¿Qué jugadores fracasaron en Chivas pero brillaron en otros equipos?

Uno de los jugadores que llegó con un gran cartel a Chivas gracias a su etapa en León y en la Selección Mexicana fue Carlos Peña, quien, sin embargo, es más recordado por una pena máxima que falló en un duelo importante del club, mismo al que no le pudo entregar sus mejores años como sí ocurrió con los Esmeraldas.

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Refuerzos de Chivas en el Clausura 2016:



✓ Gullit Peña: 4 goles.

✓ Orbelín Pineda: 3 goles. pic.twitter.com/Zgg0MuNLih — Invictos (@InvictosSomos) April 4, 2016

El ejemplo, posiblemente más palpable, es el de Alexis Vega, quien si bien tuvo interesantes momentos en el Rebaño nunca pudo trascender como lo hizo en Toluca. Del mismo modo ocurrió con Ángel Reyna, quien tuvo grandes momentos en todos los equipos en los que estuvo salvo Chivas.

Oribe Peralta es otro de los nombres que brilló principalmente en Santos y América pero que, a su llegada a Chivas, dejó más dudas que certezas. Finalmente es imposible no mencionar a Luis Pérez, un ícono de Rayados que nunca pudo trascender en el Guadalajara.

¿A qué equipos enfrentará Chivas en la Liguilla del Clausura 2026?

Después de lo vivido en el último duelo de la temporada regular ante Xolos de Tijuana, Chivas se dice listo para enfrentar a los Tigres dentro de la Liguilla del futbol mexicano, en uno de los duelos más entretenidos de esta fiesta grande correspondiente al Clausura 2026.

