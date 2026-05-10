Efraín Juárez recibió la mejor noticia para el partido ante América

Efraín Juárez sabe que una victoria ante el Club América puede significar el punto de partida para encaminar el objetivo de la octava estrella en el futbol mexicano. Para este duelo ante las Águilas, el silbante será César Ramos, un árbitro que les concedió un penal a favor en el último duelo que jugaron ante el conjunto azulcrema.

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En aquel encuentro de la Jornada 12, Robert Morales ejecutó de la mejor manera el penal al minuto 90 para darle el triunfo al cuadro felino.

“Yo he tenido muchos entrenadores y hay entrenadores de varios tipos. Hay unos que están capacitados para enseñar y Efra está capacitado para eso. Puede sacar lo mejor de un jugador en lo personal, pero en la cancha le exige al futbolista; no solo exigencia, sino que enseña para que el jugador pueda resolver las situaciones, que aprenda a jugar un sistema, que reciba una indicación desde afuera y todos sepamos lo que tenemos que hacer”, dijo Keylor Navas sobre lo que ha significado la influencia de Efraín Juárez en Pumas.

Por otro lado, el capitán de Pumas se refirió a las diferencias entre Club América y los auriazules.

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“Cada entrenador tiene su forma de ver el partido. Ellos lo ven de una forma y Efra de otra. Vimos los videos, analizamos y juzgar algo que pasó no tiene caso. Lo que sí nos ocupa es el partido del domingo y hay que ganar. Si queremos estar en semifinales, hay que ser mejores”, expresó el guardameta.

Por último, el costarricense no quiso pensar en un fracaso en caso de ser eliminados por el acérrimo rival.

“Es que no sé qué decirle porque para mí los ‘hubiera’ no existen. Podemos hablar de lo que ha pasado: somos primeros. No sabemos si vamos a ganar o no. Hablar del futuro… no sé si vamos a llegar al domingo. Al final, no sé qué decir”, sentenció.

