La posible alineación de Pumas contra América

Pumas espera sellar su pase a las semifinales del futbol mexicano cuando reciba al América en CU.

Don Joaquín emociona a redes tras cumplir su sueño de apoyar a Pumas en el estadio

El conjunto que dirige Efraín Juárez tendrá el apoyo de su afición y un plantel listo para hacer historia en la Liga MX.

“Los partidos hay que jugarlos todos. Ellos, como nosotros, tienen el mismo chance. Nosotros lo tenemos claro, somos muy conscientes de lo que hay que hacer para estar en semifinales y respetamos al rival. Hay que trabajar con humildad y sacrificio”, dijo Keylor Navas previo al duelo.

Por otro lado, el capitán de Pumas se refirió al arbitraje para la vuelta de la serie de cuartos de final.

“A nivel de grupo estamos enfocados y tranquilos en lo que nos toca, que es en la cancha. Por el tema del arbitraje, los árbitros tienen mucho que pensar, con decisiones muy rápidas. Estamos tranquilos. El momento incómodo pasó del otro lado y no tiene que afectarnos en nada. Los árbitros son profesionales para enfrentar un partido como estos. Confiamos en su trabajo, en su lealtad y en que piten lo que consideren en el partido. Nosotros, a jugar, y la gente, a disfrutar”, expresó el jugador felino.

TE PUEDE INTERESAR:



El 11 inicial de Pumas

Esta sería la probable alineación de Pumas para el duelo ante las Águilas: Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho.

“Para mí es especial. A pesar de que uno ha jugado muchos partidos en muchos lugares, jugar un clásico es algo lindo. Los futbolistas somos privilegiados porque hay dos aficiones que quieren que su equipo gane. Es una fiesta. Cada afición quiere que su equipo gane. Al final de esto también nos olvidamos de que somos humanos, la vida continúa”, sentenció el guardameta costarricense.

