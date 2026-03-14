Así va la tabla de goleo tras la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

La Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil, sigue moviendo la tabla de goleo. En la presente campaña, tres jugadoras lideran el campeonato, pues Charlyn Corral, Anne Claudine Le Sommer y Diana Ordoñez, tienen un registro de 11 anotaciones.

Te puede interesar: Así va la tabla general tras la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

La delantera de Pachuca tiene 769 minutos de actividad, la jugadora de 34 años de edad sigue marcando la diferencia y en la Fecha 11, hizo gol frente a Tijuana en la victoria de su equipo por marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Hidalgo.

Por su parte, la atacante francesa de Toluca tiene 843 minutos de juego e hizo gol en la victoria frente a Pumas. Mientras que la delantera de Tigres, Diana Ordoñez, tiene 810 minutos en el terreno de juego y también se hizo presente en el triunfo de las 'Amazonas' contra Santos Laguna.

Más abajo en la tabla de goleo aparece Lucía García. La delantera de Rayadas tiene 9 goles y en la quinta plaza se posiciona Nina Dominique Nicosia de Pachuca con 7 tantos seguida de Christina Marie Burkenroad de Monterrey con 6 goles, misma cifra que Nancy Guadalupe Antonio del América, Angelina Hix de Pumas y Brenda Ceren del Atlas.

Partidos de la Jornada 12 en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Domingo 15 de marzo:

Chivas vs Pachuca

Puebla vs Juárez

Necaxa vs Atlético de San Luis

Tigres vs Querétaro

Lunes 16 de marzo:

Atlas vs Rayadas

América vs Toluca

León vs Mazatlán

Martes 17 de marzo:

Santos vs Cruz Azul

Tijuana vs Pumas

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Marcel Ruiz se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026