La nueva joya que sumarían los Pumas de Efraín Juárez

Pumas sumaría a una nueva joya a sus filas para el 2026, se trata del joven Oswaldo Sánchez, un seleccionado mexicano Sub-18, quien llegaría a la cantera de los felinos.

Te puede interesar: Alan Mozo dejaría Chivas para el Clausura 2026 y quiere irse a un equipo que sorprendió a todos

Se trata de un mediocampista con grandes habilidades en el campo de juego, un elemento que podría aportar cosas interesantes al cuadro universitario.

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

Mayor rodaje a los jóvenes de Pumas

Un nuevo caso de un canterano del América que se pasa a las filas de los Pumas de la UNAM. Antonio Sancho aseguró que sumaría canteranos al primer equipo con la intención de darle más peso a los jóvenes talentos del cuadro del Pedregal.

“Estamos conscientes de la deuda que Pumas tiene, estamos claros de que nuestra afición, el jugador número 12, a la que respetamos y con la que estamos comprometidos, trabajamos intensamente para llenar esa esperanza y prioridad de que Pumas alcance los objetivos que no se alcanzaron. Esto nos exige, por eso iniciamos un nuevo ciclo con quien será el responsable del área deportiva”, dijo el nuevo director deportivo de los felinos.

Juárez busca acabar con la sequía de títulos en Pumas

Sancho respaldó a Efraín Juárez, asegurando que será el estratega que llevará a buen puerto al cuadro felino en su búsqueda por acabar con una sequía de casi 15 años sin trofeos en la Liga BBVA MX .

“Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, lo conozco. Creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he tenido pláticas con él, como sabrán, esto se hizo muy rápido. Tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea, pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él. Conoce la institución perfectamente y tiene las mismas ilusiones que yo para ser campeón”, sentenció Antonio Sancho previo a lo que será el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: El jugador que va por la revancha con Pumas en el Clausura 2026