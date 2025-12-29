El jugador que va por la revancha con Pumas en el Clausura 2026

Leo Suárez terminó el periodo de préstamo con el club Estudiantes de su natal Argentina. El club de La Plata no quiso optar por la opción de compra, por lo que el jugador deberá partir del equipo que recientemente fue campeón del futbol en el país sudamericano.

Te puede interesar: Aaron Ramsey aparece con playera de Pumas tras su polémica salida

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

¿A dónde seguirá su carrera Leo Suárez?

Por su parte, Pumas descarta integrarlo nuevamente en sus filas, debido al bajo rendimiento del jugador y las diferencias con la directiva.

“Es un proyecto muy bonito. Yo creo que es un paso muy grande en mi carrera. Y bueno, Pumas es un equipo muy grande, entonces es un proyecto muy interesante. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para mí. Pumas es un club grande, entonces pues yo vengo a sumar, vengo a demostrar lo que tengo y a que me vaya bien, a que vaya bien el equipo y a echarle todas las ganas”, dijo Antonio Sancho sobre el nuevo proyecto de los felinos para el Clausura 2026.

Nuevo proyecto en Pumas, nuevas caras...

Todo parece indicar que Leo Suárez no podría regresar a Cantera para una posible revancha, aunque habrá que esperar y ver qué sucede en los siguientes días.

“Vengo a sumar al equipo, a sumar a la institución y bueno, que salga lo mejor posible. Yo creo que a cualquiera le ilusionaría. No estoy muy tocado en el tema del contrato, pero bueno, con toda la ilusión y con todas las ganas. Agradecerle al club, a la afición que siempre me trató bien, duré muchos años allí. Entonces, es el equipo que me dio la oportunidad. Y nada, agradecerles por todo lo que me han dado, yo creo que venir aquí a Pumas es una oportunidad bonita”, sentenció Sancho acerca de lo que viene para los felinos.

Te puede interesar: Cruz Azul se queda dormido con Agustín Palavecino y hay otro equipo de la Liga BBVA MX que entraría a la pelea por él