Alan Mozo dejaría Chivas para el Clausura 2026 y quiere irse a un equipo que sorprendió a todos

Mientras que Chivas madrugó al América para conseguir un fichaje esperado , el equipo de Gabriel Milito también podría tener bajas importantes para el Clausura 2026. Distintos reportes indican que hay muchas posibilidades de que Alan Mozo abandone el Guadalajara de cara al próximo torneo y la decisión del club elegido ha generado sorpresa en los fanáticos.

Así como un delantero dejaría Chivas; de acuerdo a la información del periodista Juan Manuel Figueroa, Alan Mozo se marcharía del Rebaño Sagrado y el equipo al que le gustaría llegar sería Pumas UNAM. El Club Universidad Nacional es uno de los equipos que más refuerzos ha mostrado en este mercado de invierno, pero este caso no sería sencillo.

Alan Mozo en Chivas

La razón por la que Alan Mozo podría salir de Chivas

Según distintos reportes que circularon, la directiva quiere recortar la inversión en materia salarial de cara al 2026, por lo que le gustaría desprenderse de jugadores con altos salarios, sin importar si han tenido un buen nivel o no. En ese caso, Alan Mozo sería uno de los principales jugadores a marcharse del equipo dirigido por Gabriel Milito.

De todos modos, Pumas no está en su mejor momento económico y está apostando por jugadores jóvenes o que no le demanden una alta inversión salarial. Por eso, esto pareciera un problema para los de Efraín Juárez. Se ha llegado a decir que lo querían a préstamo pero con Chivas haciéndose cargo de más de la mitad del salario del defensor. Así, imposible.

El lateral derecho de 28 años vale 3 millones de euros, según Transfermarkt, y es un jugador atractivo para cualquier equipo de la Liga BBVA MX. Sin embargo, parece que pagarle lo que gana no es sencillo y eso provocaría que pueda quedarse en Chivas a pesar de que lo querían usar como moneda de cambio.

Los números de Alan Mozo en las Chivas de Guadalajara

Los números de Alan Mozo en las Chivas de Guadalajara