La cuenta pendiente de Efraín Juárez frente a equipos de la MLS

Efraín Juárez volvió a recibir una dura derrota en suelo estadounidense. Una de las cuentas pendientes del entrenador mexicano ha sido hacerse fuerte en condiciones de visitante ante clubes de la MLS.

Te puede interesar: Llegó como figura al América y un estandarte en defensa, pero desapareció en Liguilla y fue criticado

El año pasado fue goleado 3-1 ante el Inter Miami en el toreo de la Leagues Cup. Ahora, sufrió una nueva caída escandalosa ante otro equipo americano, el San Diego FC por 4-1.

"Tenemos la oportunidad en casa, sabemos que tenemos un marcador complejo, no nos hacían tantos goles en un partido en pocos minutos. Esa es la realidad; eso es lo que frustra, porque habíamos hecho 60 minutos realmente buenos, como lo habíamos preparado, y por meras distracciones es donde nos está costando revertirlo. Tenemos el partido del fin de semana contra Atlas y luego la vuelta", dijo el DT mexicano.

RESUMEN: Gremio vs Botafogo | J2 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

Al momento, en desventaja vs equipos de la MLS

Pumas tiene una marca de tres duelos ganados, dos derrotas y tres empates ante clubes de la MLS desde la llegada de Efraín Juárez.

"La realidad es que hicimos un gol tempranamente. Sabemos que ellos son un gran equipo, pero al mismo tiempo, con la posesión, no supimos hacer grandes cosas. Ellos son campeones de su conferencia; eso no es un accidente. Sabíamos que sufriríamos. El equipo fue muy bueno, pero hasta 60 minutos tuvimos el plan, esa disciplina siento que necesitamos refrescarla, porque hicimos sustituciones tratando de mantener lo que hacíamos, pero al final concedimos en varios minutos cuatro goles, y eso no es aceptable", expresó Juárez.

Pumas deberá tener un partido perfecto si quiere seguir avanzando en el torneo dela Concachampions. Los felinos no ganan este trofeo desde hace 37 años.

"Sabemos que eran 180 minutos que se deben jugar. Ahora ellos van a casa el próximo martes; entendiendo eso, tenemos la oportunidad de hacerlo con fuerza en casa. Ya lo hemos demostrado: el equipo es consistente y dinámico. Cuando el equipo es agresivo, podemos hacer muchos goles en casa. Pero bueno, estoy pensando en lo que viene, que es el sábado contra Atlas y después preparar la vuelta", sentenció.

Una derrota inesperada

El entrenador mexicano no ha parado de recibir críticas tras la escandalosa derrota ante San Diego FC en suelo americano, el equipo volvió a mostrar falencias defensivas y dejó escapar una ventaja en el marcador.

Pumas volvió a México para preparar su duelo de este fin de semana ante Atlas en Jalisco. Los felinos quieren cortar una racha de 15 años sin alcanzar el título de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Uroš Đurđević llegó con esta severa amenaza a México y muchos aficionados ya temen