Uroš Đurđević llegó con esta severa amenaza a México y muchos aficionados ya temen

Rayados ya tiene a su nuevo delantero centro en Monterrey y Uroš Đurđević se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga BBVA MX. El atacante de 31 años arribó a Nuevo León con la misión de reemplazar a Germán Berterame , luego de haber tenido un buen pasar por Atlas de Guadalajara. Ya en sus primeros minutos en territorio regio, el jugador lanzó una contundente amenaza hacia los otros equipos del futbol mexicano.

Tras bajar del avión, Durdevic fue interceptado por la prensa y allí compartió sus primeras palabras previo a firmar contrato con Rayados . Desde el primer momento aseguró que buscará ser el terror para los porteros rivales: “Se esperan goles, porque eso es lo que se espera de los centros delanteros, y con el equipazo que tienen yo creo que van a venir los goles”.

Uros Durdevic buscará ser el goleador de Rayados|Crédito: @minuto90__ / X

También aseguró estar contento por este nuevo desafío y el gran objetivo será ser campeón con Monterrey: “Estoy muy feliz de venir a este club tan grande. Agradecido con Dios y con la vida por darme esta oportunidad de venir a jugar aquí. Tienen muy buenos jugadores, con mucha calidad, y vine para pelear por el campeonato”.

“Claro que sí, ese es el sueño de los delanteros: meter goles y ganar esos campeonatos. Pero yo siempre pongo primero al equipo, así que prefiero un campeonato con Monterrey“, sentenció. De esta manera, todo indica a que Durdevic será titular desde el primer segundo que estampe su firma y los aficionados de Rayados están ansiosos por verlo debutar.

Durdevic llega como reemplazo de Berterame

El delantero serbio-montenegrino sabe que fue buscado para rellenar el hueco que dejó Berterame, uno de los atacantes más letales que pasaron por Rayados en este último tiempo, y así lo vive: “Sí, seguro que va a ser difícil (reemplazarlo). Berterame es un jugador muy bueno, un goleador que marcó muchísimos goles aquí. Va a ser complicado, pero yo voy a hacer todo lo posible, dar el 100% como siempre en la cancha y ayudar a mis compañeros”.

“Conozco muy bien la Liga MX, ya llevo un año y medio aquí y creo que eso me va a ayudar mucho. No necesito tiempo para adaptarme y espero ayudar a mis compañeros pronto”, concretó Durdevic, quien ya está listo para tener su primer partido de rayado.

Atlas vs Puebla |Crédito: Mexsport

¿Cuándo debutará Durdevic con Rayados?

Es probable que el ex-Atlas firme su nuevo contrato con Monterrey durante las próximas horas, por lo que su debut podría darse este mismo fin de semana cuando Rayados enfrente a América, el sábado 7 de febrero, a las 21:10 horas (tiempo Centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. A más tardar, podría aparecer ante Xelajú por el juego de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026 estipulado para el día 11 de febrero.

