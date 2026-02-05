Llegó como figura al América y un estandarte en defensa, pero desapareció en Liguilla y fue criticado

El Club América ha tenido uno de los mercados de fichajes más intensos de los últimos años gracias a la cantidad de jugadores extranjeros que han salido de la institución en los últimos días, destacando a elementos de la talla de Allan Saint-Maximin y el propio Álvaro Fidalgo.

Para nadie es un secreto que América cuenta con una base de jugadores extranjeros que han ayudado a que la grandeza del club se extienda a nivel nacional. Sin embargo, también existen ejemplos de apuestas que terminaron muy mal en el campo, y una muestra de lo anterior es Oswaldo Vizcarrondo.

Oswaldo Vizcarrondo, de casi ganar la Copa América a decepcionar en América

Fue rumbo al torneo Clausura 2012 de la Liga BBVA MX que el Club América rompió el mercado de fichajes con la adquisición de Oswaldo Vizcarrondo, quien en ese momento era considerado uno de los defensores más importantes del continente y que era seleccionado nacional por Venezuela.

Se dice que el conjunto azulcrema desembolsó cerca de cinco millones de dólares por su fichaje considerando que, tan solo un año antes, Vizcarrondo fue vital para que su Selección llegara la semifinal de la Copa América; sin embargo, es una realidad que, pese a las oportunidades que recibió, el venezolano nunca logró asentarse de forma correcta en el club.

Vizcarrondo disputó solamente 786 minutos distribuidos en 12 partidos con el Club América, mismos de los cuales únicamente sumó 12 en la etapa de Liguilla. Su performance en la Liga BBVA MX dejó mucho que desear y abandonó el club más pronto que tarde, dejando un amargo sabor de boca entre la afición.

¿Qué extranjeros también han decepcionado en el América?

Oswaldo Vizcarrondo no es el único jugador que ha decepcionado en el Club América, pues junto a él existen otros nombres que han dejado mucho que desear en la institución destacando algunos como Marcelo Lipatín, Djalminha, Lucas Castromán, Gonzalo Díaz y Cristian Insaurralde, por citar algunos ejemplos.