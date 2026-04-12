¡EL ELEGIDO! El entrenador que llegaría al Real Madrid

El Real Madrid ya comienza a mirar hacia la siguiente temporada y uno de los nombres que ha surgido en la lista de posibles entrenadores tras la incógnita sobre la continuidad de Álvaro Arbeloa es Didier Deschamps. El actual entrenador de la Selección de Francia aparece como candidato para asumir el banquillo merengue a partir de la siguiente campaña.

De acuerdo con reportes de medios franceses, el técnico pondrá fin a su ciclo con el combinado galo después de la Copa Mundial de la FIFA TM, cerrando una etapa de 14 años al frente del equipo. Durante ese periodo logró consolidarse como uno de los estrategas más exitosos del futbol internacional, tras proclamarse campeón del mundo en 2018 y la estabilidad que mantuvo durante más de una década.

La posibilidad de que el francés llegue al banquillo blanco surge en medio de un escenario de evaluación interna en el club. Aunque la relación entre la directiva y el actual técnico, Álvaro Arbeloa, se mantiene en buenos términos, su continuidad podría depender directamente de los resultados que obtenga en los próximos partidos.

Te puede interesar: ¡Acarician la gloria! Barcelona golea en el derbi y se pone a 9 puntos del Real Madrid

Palmeiras 2-1 Grêmio: resumen y goles con doblete de Marlon Freitas en el Brasileirao 2026

Dentro del entorno madridista se considera que la experiencia de Deschamps en la gestión de vestidores sería una de sus principales fortalezas. Además, su capacidad para competir en escenarios de máxima presión lo convierten en un perfil atractivo para una institución acostumbrada a pelear por todos los títulos.

Sin embargo, el salto de dirigir selecciones nacionales a tomar el control de un club como el Real Madrid implica desafíos distintos. El ritmo del calendario, la exigencia semanal y la presión constante por resultados inmediatos serían factores determinantes en su posible llegada.

Te puede interesar: ¡Humillación! Selección de Concacaf aplasta 21-0 a su rival previo a la Copa Mundia