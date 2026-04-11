Barcelona 1-0 Espanyol: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 31 de LaLiga España; marcador online

El derbi catalán de este sábado 11 de abril llega marcado por realidades opuestas. Barcelona busca sanar las heridas tras caer 0-2 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, una derrota que cortó su racha de nueve partidos invicto y dejó su futuro europeo pendiendo de un hilo.

Sin embargo, en LaLiga, los dirigidos por Hansi Flick son amos y señores. Con 15 victorias en casa esta temporada y una ventaja de siete puntos, el título parece cuestión de tiempo. Su dominio en el Estadio Camp Nou es abrumador: diez de sus últimos once triunfos locales fueron por dos goles o más, consolidando una pegada letal que castiga cualquier error rival.

Por el contrario, el RCD Espanyol llega en caída libre. Con 13 jornadas sin ganar, los Pericos están a un partido de igualar su peor registro histórico de 2009. Estancados en la media tabla y lejos de Europa, su balance ante los cinco primeros (G1, P5) no invita al optimismo. Para el Barcelona, es el escenario ideal para recuperar la confianza; para el Espanyol, una prueba de supervivencia ante el gigante que no perdona en su feudo.

Pronóstico del Barcelona vs Espanyol hoy sábado 11 de abril 2026

El panorama para el derbi catalán parece tener un dueño claro en las estadísticas, aunque el contexto emocional tras la caída en Champions añade un matiz de urgencia para el Barcelona.

Aquí tienes el pronóstico detallado:

Análisis de Probabilidades

Victoria del Barcelona: 75% – Su paso perfecto en casa (15 de 15 victorias en liga) los hace favoritos indiscutibles.

– Su paso perfecto en casa (15 de 15 victorias en liga) los hace favoritos indiscutibles. Empate: 15% – Un resultado que el Espanyol ha rascado en el pasado, pero que hoy parece lejano dada su racha de 13 juegos sin ganar.

– Un resultado que el Espanyol ha rascado en el pasado, pero que hoy parece lejano dada su racha de 13 juegos sin ganar. Victoria del Espanyol: 10% – Una sorpresa mayúscula considerando que no ganan en el feudo culé desde hace años.

Horario y dónde seguir en vivo el Barcelona vs Espanyol

Horario: 10:30 AM tiempo del centro de México

Seguir el encuentro en VIVO por aztecadeportes.com

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