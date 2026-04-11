¡Humillación! Selección de Concacaf aplasta 21-0 a su rival previo a la Copa Mundial

En el futbol se han dado resultados abrumadores, como los 10 goles que le metió Austria a San Marino, pero muy pocas veces como el que le propinó la Selección Femenil de Costa Rica a su similar de Islas Caimán por marcador de 21-0 en un partido correspondiente al Torneo W de Concacaf, que servirá como clasificación para la próxima Copa Mundial que se disputará en 2027 en Brasil.

El cuadro tico fue amo del encuentro que se disputó en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde no se cansó de llegar a la portería rival y hacer goles a diestra y siniestra para colocarse como líder de su grupo. Mientras que la Selección Mexicana Femenil también apaleó a Islas Vírgenes en Zacatecas por marcador de 9-0.

Costa Rica apaleó a Islas Caimán con una Chinchilla encendida.|@ConcacafW

La lluvia de goles no se hizo esperar, ya que las locales se abalanzaron al ataque desde el silbatazo inicial, pues antes de irse al descanso del medio tiempo ya lo ganaban 9-0, sin duda algo impresionante. Las goleadoras de la noche fueron:

Primer tiempo



Valeria del Campo – 9’

Priscila Chinchilla – 10’ 38´ y 40´

Mariana Benavides – 13´ y 33’

Raquel Rodríguez – 19´ y 23´

Sheika Scott – 22´

Segundo tiempo



María Paulas Salas – 46´, 62´y 74´

Sheika Scott – 47´

Raquel Rodríguez – 48´

Melissa Herrero – 50´

Priscila Chinchilla – 53´, 59´, 79´ y 89´

Priscilla Rodríguez – 81´ y 90´

Valeria del Campo – 90´.

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Así marcha la tabla general tras la goleada de la Selección de Costa Rica

Con esta victoria, la Selección Femenil de Costa Rica se ubica como líder en el Grupo C con 9 puntos, producto de 3 partidos ganados y con una diferencia de goles impresionante, que es de +30.

Cabe destacar que solo el primer lugar de cada grupo avanzará a la siguiente ronda para pelear por un boleto para la Copa Mundial Femenil Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Costa Rica se mantiene como líder, pero tiene los mismos puntos que Guatemala, que lo sigue muy cerca.