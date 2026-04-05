El equipo histórico de Europa que ficharía a Erik Lira después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El interés de equipos importantes por Erik Lira comienza a tomar fuerza rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. De acuerdo con distintos reportes, el mediocampista de Cruz Azul está en carpeta de un club europeo y será seguido de cerca durante el torneo, donde podría consolidarse como una de las piezas más interesantes del mercado; se trata del Ajax.

El futbolista mexicano, de 25 años, ha mantenido un nivel destacado en los últimos torneos, especialmente tras su adaptación a una nueva posición bajo el sistema de Martín Anselmi. Su evolución táctica y su capacidad para desempeñarse como líbero lo han colocado como uno de los jugadores más consistentes del futbol mexicano, ganándose incluso el respaldo de la afición, que pide verlo como titular en la Selección.

A pesar de que en días recientes se mencionaron clubes como Benfica, Sevilla FC, Valencia y Feyenoord, la realidad es que, hasta el momento, el único equipo que lo sigue de forma concreta es el Ajax. Sin embargo, el panorama podría cambiar después de la Copa del Mundo, donde Lira tendrá una ventana internacional inmejorable.

Además, su posible rol en la selección generará competencia directa, especialmente con el capitán Edson Álvarez, quien también domina esa zona del campo. Esta disputa por la titularidad podría ser clave para definir su proyección inmediata hacia Europa.

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🚨🇳🇱 BREAKING: AJAX IS REPORTEDLY INTERESTED IN ERIK LIRA FROM CRUZ AZUL!



The Dutch club will be monitoring the 25-year-old midfielder during the 2026 FIFA World Cup. 🏆



Via @ikecarrera pic.twitter.com/cNv4ArpJ4w — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 5, 2026

¿Cuánto tendría que pagar Ajax por Erik Lira?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Erik Lira atraviesa el valor más alto de su carrera, con un precio cercano a los 12 millones de euros. No obstante, reportes señalan que tras su renovación con Cruz Azul se acordó una cláusula especial que facilitaría su salida al futbol europeo por una cifra menor, con la intención de apoyar al jugador a cumplir su sueño.

Lira se ha convertido en una pieza fundamental para Cruz Azul, mostrando regularidad, liderazgo y crecimiento constante. A pesar de su importancia en el equipo, el mediocampista nunca ha ocultado su deseo de emigrar al futbol del viejo continente, por lo que el interés del Ajax podría representar el primer paso concreto para dar ese salto en su carrera.

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