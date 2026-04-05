CONFIRMADO: Chivas tiene a un ex jugador del Cagliari de Italia tomando ritmo y podría jugar para el Apertura 2026

El proyecto de fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara sigue sumando piezas estratégicas con la mirada puesta en el futuro. Tras un paso formativo por el fútbol italiano con el Cagliari Sub-21, el defensor central Carlo Soldati finalmente ha comenzado a ver luz en su proceso de adaptación con el Tapatío, la filial rojiblanca.

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Su llegada al Rebaño Sagrado el semestre pasado generó expectativas, aunque el club fue claro: su incorporación era una apuesta a mediano plazo. Tras superar una cirugía de rodilla que lo mantuvo al margen, el zaguero de 20 años ha comenzado a sumar minutos cruciales en partidos de la Liga de Expansión MX, demostrando que su proceso de recuperación física ha entrado en la etapa final.

Carlo Soldati: Entre Chiquete Orozco y Pollo Briseño

Lo que hace de Soldati un prospecto fascinante para el cuerpo técnico de Gabriel Milito es su perfil técnico. Siendo un central zurdo, Carlo Soldati muestra una personalidad impropia de su edad para asumir responsabilidades en la salida de balón.

Salida limpia: Al igual que Jesús Orozco Chiquete , Soldati busca poner el balón al piso, conducir y romper líneas de presión con pases filtrados.

Al igual que , Soldati busca poner el balón al piso, conducir y romper líneas de presión con pases filtrados. Fortaleza aérea: Su solvencia en las disputas por alto y la defensa del área lo posicionan como un baluarte en jugadas a balón parado.

Su solvencia en las disputas por alto y la defensa del área lo posicionan como un baluarte en jugadas a balón parado. Marcaje férreo: En el cuerpo a cuerpo, recuerda la intensidad de Antonio "Pollo" Briseño; prefiere el contacto cercano y el anticipo, aunque todavía muestra cierta vulnerabilidad cuando le toca defender a campo abierto.

|Instagram @carlosoldatii

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A pesar de los destellos de calidad, los analistas coinciden en que Soldati aún está en proceso de crecimiento. Sus recientes participaciones dejan ver algunas imprecisiones naturales de quien ha estado fuera de las canchas por una lesión compleja, sufriendo ocasionalmente en el uno contra uno.

Sin embargo, el objetivo es claro. El Tapatío funciona como el laboratorio perfecto para que el exjugador de Gallos Blancos recupere la velocidad de reacción que exige el máximo circuito. Con la carga de minutos adecuada, Soldati no solo apunta a ser el relevo natural en la zaga central del Guadalajara, sino a convertirse en una realidad para la defensa rojiblanca en los próximos torneos.

