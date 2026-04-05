Chivas vs Pumas: FECHA y HORARIO OFICIAL para VER el juego estelar de la Jornada 13 del Clausura 2026

Tras la reanudación de la Liga BBVA MX, el partido que cierra la Jornada 13 tendrá como escenario el Estadio Akron, donde Chivas y Pumas protagonizarán una nueva edición de uno de los duelos más atractivos del futbol mexicano.

Chivas llega a este compromiso tras haber aportado varios jugadores a la Selección Mexicana en los recientes encuentros ante Portugal y Bélgica, situación que añade un elemento físico al desarollo del partido.

Chivas se presenta como líder absoluto del Clausura 2026 con 30 puntos, respaldado por un funcionamiento sólido y una regularidad futbolística que lo ha colocado como uno de los principales candidatos al título.

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El panorama para el Rebaño Sagrado es inmejorable, pues tras los recientes tropiezos de Cruz Azul y Toluca en sus respectivos encuentros de la Jornada 13, el conjunto tapatío tiene en sus manos la oportunidad de afianzarse en la cima y alejarse definitivamente de sus perseguidores más cercanos.

Por su parte, el Club Universidad Nacional llega en el cuarto lugar de la tabla general con la confianza a tope, tras imponerse por la mínima en el Clásico Capitalino ante América.

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Sin embargo, los auriazules enfrentan una prueba de fuego histórica: romper la hegemonía rojiblanca en territorio jalisciense. La estadística pesa sobre la escuadra del Pedregal, que en los últimos 43 años apenas ha podido rescatar una victoria visitando al Guadalajara, lo que añade una carga de dramatismo extra a este enfrentamiento.

De lograr la hazaña en el Estadio Akron, Pumas escalaría hasta la tercera posición del certamen, empatando en puntos al Toluca. Así, el encuentro no solo pone en juego el orgullo y la tradición, sino que define el destino de la parte alta de la clasificación, donde una victoria visitante podría reconfigurar por completo los primeros luegares de cara a la Liguilla.

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¿FECHA y HORARIO oficial para ver EN VIVO el Chivas vs Pumas de la Jornada 13 del Clausura 2026?

El encuentro se disputará el domingo 5 de abril de 2026 a las 20:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.



Fecha: Hoy, domingo 5 de abril de 2026.

Hoy, domingo 5 de abril de 2026. Hora: 20:07 horas (Tiempo del Centro de México).

20:07 horas (Tiempo del Centro de México). Sede: Estadio Akron (Zapopan, Jalisco).

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