El exjugador de Mazatlán que podría llegar a la Serie A

El Napoli comienza a planear el armado de su plantilla rumbo al próximo mercado de transferencias y uno de los nombres que suenan es un jugador que militó en la Liga MX con el Mazatlán. Se trata Richard Ríos, el futbolista del Benfica se ha convertido en un objetivo prioritario para el club italiano, que busca fortalecer el plantel de cara a la temporada 2026.

De acuerdo con reportes internacionales, la directiva napolitana comienza a sonar el entorno del colombiano y del equipo portugués. El objetivo inicial es conocer la disposición del mediocampista y evaluar la viabilidad de una negociación que podría tomar forma en las próximas semanas.

El interés es importante. Ríos ha destacado desde su llegada al Benfica, consolidándose como uno de los elementos más importantes del equipo gracias a su intensidad, capacidad para recuperar balones y su aporte en la construcción del juego. Luego de dejar al cuadro Cañonero en 2022, aterrizó en el futbol brasileño con el Guaraní para posteriormente recalar en el Palmeiras donde brilló antes de dar el salto al Viejo Continente.

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De Mazatlán al campeón de la Serie A

Dentro del proyecto deportivo del club italiano, la intención es reconstruir el plantel y volver a posicionarse como protagonista en competiciones europeas. En ese sentido, el equipo de inteligencia ha señalado al colombiano como uno de los perfiles que mejor encajan en las exigencias tácticas del equipo.

El panorama aún se encuentra en una fase inicial, pero el movimiento refleja la intención del Napoli de anticiparse al mercado y asegurar refuerzos clave con tiempo suficiente para la planificación de la siguiente campaña.

Las próximas semanas serán determinantes para definir si el interés evoluciona hacia una negociación formal, en una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes del verano en la Serie A.

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