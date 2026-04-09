OFICIAL: La lista de convocados de la Selección Mexicana para el partido vs Brasil en el Estadio Azteca

¡ES OFICIAL! México ha armado un trabuco lleno de nostalgia con la convocatoria confirmada para enfrentar a Brasil en el partido de leyendas que se celebrará ante Brasil este próximo 19 de abril en la cancha del Estadio Banorte, evento que llama la atención por la calidad que se sumará entre los dos equipos.

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Recuerdos de las Copa del Mundo, memorias de los noventas y dosmiles y más, es lo que se verá en el terreno de juego cuando vuelvan a verse las caras México y Brasil, solo que ahora en formato de un partido de leyendas.

Esta es la lista confirmada de mexicanos para el partido de leyendas

Oswaldo Sánchez

Jesús Corona

Miguel Layún

Ricardo Osorio

Rafa Márquez

Carlos Salcido

Maza Rodríguez

Gerardo Torrado

Andrés Guardado

Pavel Pardo

Braulio Luna

Ramón Morales

Bofo Bautista

Oribe Peralta

Sinha

Jared Borgetti

Francisco Palencia

Cuauhtémoc Blanco

Zague

Aficionados lanzan sus opiniones sobre los convocados por México para el partido de leyendas vs Brasil

En redes sociales muchos aficionados se han pronunciado sobre esta lista de convocados y algunas de las opiniones se van a los extremos, pues hay quienes bromean con que esta selección debería de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, sugiriendo que son o fueron mejores jugadores que los actuales.

Hay también quienes piden al Dr. García entre los convocados, a Luis García o hasta a Chicharito Hernández quien comienza una nueva aventura ahora como analista deportivo en los Estados Unidos.

Otros recalcan que tipos como Maza Rodríguez o Jesús Corona no son leyendas.

Filtran posible lista de convocados de Brasil para el juego de leyendas vs México

Porteros: Júlio César, Heurelho Gomes.

Defensas: Marcelo, Lúcio, Maicon, Aldair, Edmílson, Anderson Polga.

Mediocampistas: Kaká, Ronaldinho, Gilberto Silva, Juninho Paulista, Giovanni Silva, Amaral.

Delanteros: Adriano, Edílson, Paulo Sérgio, Müller, Djalminha.

Esta sería la convoctoria de Brasil para ese encuentro, lista que de inicio luce desafiante por tipos como Maicon y Lucio en la zaga y en el mediocampo la presencia de Kaká y Ronaldinho, dos ganadores de Balón de Oro ya valen el boleto. Al ataque, Adriano llama la atención.