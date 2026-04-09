OFICIAL: Tras salir de Chivas, Chicharito Hernández tiene nuevo trabajo fuera de las canchas

Javier Chicharito Hernández tiene nuevo trabajo con el que irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, dándole un giro radical a su vida profesional y en el que genera expectativas, pue será comentarista y analista para una televisora de los Estados Unidos.

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Chicharito con este nuevo ciclo, también parece que termina de despedirse del futbol, pues no tiene equipo desde que cerró su contrato con Chivas a finales del año pasado 2025 y aunque se pensaba que volvería a MLS o se le vería en alguna otra Liga del extranjero, el ex Real Madrid se ha mantenido lejos de las canchas.

Javier Hernández, de 37 años de edad prácticamente en el retiro, toma este nuevo desafío en su vida en el que previamente no se le conocía; sus opiniones al micrófono y ante las camáras tendrán un determinado valor pues en cuanto a lo profesional en el futbol, logró asistir a tres Mundiales.

Chicharito Hernández podría retirarse en enero de 2026|Crédito: Getty Images

Los Mundiales a los que asistió Javier Hernández y los goles que logró marcar en Copas del Mundo

Javier Chichariro Hernández participó en tres Copas del Mundo, algo que no es menor. Fue llamado en 2010 por Javier Aguirre y en ese certamen marcó un par de goles ante Francia y Argentina, justo cuando el delantero pasaba por sus mejores momentos.

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Chicharito también fue llamado para Brasil 2014 por Miguel Herrera y en ese Mundial encajó un gol ante Croacia. Finalmente Chicharito fue llamado para el Mundial de Rusia 2018 en donde anotó su último gol en Mundiales ante Corea.

Con esos tres Mundiales, Chicharito construirá sus argumentos, aunque en los últimos años, Javier Hernández ha sido señalado por lanzar comentarios que han generado escándalo.