El festejo más emotivo: la imagen de Lamine Yamal con su hermano que cautivó al mundo entero

España ganó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer a Argentina en el Estadio New York/New Jersey y los futbolistas españoles festejaron durante mucho tiempo tras el silbatazo inicial. Una de las celebraciones más emotivas fue la de Lamine Yamal con su hermano menor Keyne.

El futbolista del FC Barcelona de 19 años disfrutaba del triunfo cuando su hermano de tres años corrió por toda la cancha del estadio con un pedazo de la red de la portería para encontrarse con él. Ahí, Lamine Yamal cargó a su pariente para fundirse en un abrazo que fue captado por las cámaras presentes. El festejo fue tan emotivo que el resultado encendió las redes sociales.

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Me encanta esta imagen.



El hermano menor de Yamal lo encontró en el campo de fútbol, corrió hacia él emocionado y se abrazaron 🥹 pic.twitter.com/vEwl0oTFzx — MindBodyIsLife (@MindBodyIsLife) July 20, 2026

¿Quién es el hermano de Lamine Yamal?

Keyne es hermano de Lamine Yamal gracias a su madre Sheila Ebana, ya que ambos tienen padre distinto. El menor de ellos nació en septiembre de 2022 y la diferencia entre ambos es de casi 16 años. El infante se ha hecho parte importante de la Selección Española debido a su fuerte presencia en las redes sociales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde destacó por su espontaneidad y ternura.

La presencia de Keyne ha sido una constante en los últimos títulos conseguidos por Lamine Yamal tanto a nivel selección como a nivel de clubes. Durante la obtención de la Eurocopa de 2024, los hermanos fueron recordados porque el menor de ellos mostró temor ante la presencia de Nico Williams al momento de las celebraciones por el título continental. Asimismo, el niño ha estado presente en los festejos de los títulos de la liga española del club blaugrana en las temporadas más recientes.

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