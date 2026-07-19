Este fue el motivo REAL por el que anularon los goles de España en la final con Argentina

España sumó su segundo campeonato en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA™ tras derrotar a Argentina por la mínima, que con ello se convierte en una de las selecciones que más ha perdido en finales. No obstante, a La Roja le anularon 2 goles, uno de ellos cuando el marcador iba empatado a cero goles.

A La Roja le anularon 2 goles en la final en la que derrotaron a la albiceleste. El primero de ellos llegó en el primer tiempo extra, el cual generó mucha polémica, ya que algunos lo interpretaron como no falta dentro del área, mientras que otro sector consideró que sí hubo un pisotón.

A España le anularon 2 goles: Uno de ellos fue controversial.|@fifaworldcup

El primer gol anulado de España

El partido se alargó hasta tiempos extras, pues España no fue contundente al frente, pese a que Argentina jugó dentro de su área y tuvo por varios minutos un hombre de menos. El momento polémico llegó en los primeros minutos del tiempo extra, cuando el árbitro central anuló el gol de Nico Williams.

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Lo anterior, ya que el silbante marcó una falta dentro del área. La jugada que juzgó fue un supuesto pisotón de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi, por lo que el gol fue anulado. Pese a lo polémico, el VAR no llamó al árbitro para que la revisara.

Incluso, para Christian Martinoli y Luis García, no hubo una imagen precisa en la que se observe que haya una falta de un jugador español en la jugada del gol que le anularon a la hoy 2 veces campeona del mundo.

El segundo gol anulado de España

El segundo gol anulado de España llegó a minutos del final del partido, cuando ya lo iba ganando 1-0. Lo anterior, ya que el hombro de Ferrán Torres estaba adelantado, por lo que el silbante central tuvo que dar marcha atrás a la anotación, que hubiera significado el 2-0 y con ello la eminente derrota de Argentina, que tuvo un par de jugadas de peligro con las que amenazaron con el empate.