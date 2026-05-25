¿Se queda Gignac? Esto dijo el técnico de Tigres sobre su futuro

Aunque la concentración de los Tigres se encuentra al 100 por ciento en buscar el título de la ‘Concachampions’, el entrenador Guido Pizarro respondió a los cuestionamientos sobre el futuro de André-Pierre Gignac.

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Esto después de varias semanas con mucha incertidumbre sobre la continuidad del delantero francés en el equipo regiomontano; ante la posibilidad de que pueda estar disputando su último encuentro con los colores auriazules.

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Tigres se enfoca solamente en la final

El ‘Conde’ aclaró las dudas acerca de que en estos momentos en lo que piensa todo el grupo es en el partido contra el Toluca de la próxima semana para definir al campeón de la Concacaf Champions Cup.

“Mi comunicación con él y él hacia el grupo y hacia toda la institución es muy grande. Sinceramente tanto él como todos están enfocados, y más él en aportar día a día, para que nosotros podamos regalarle el título el día 30 a la gente”, declaró Pizarro en conferencia de prensa.

El estratega indicó que su vínculo con Gignac y con el resto de los futbolistas va más allá de lo profesional, pero que actualmente están concentrados en luchar por este trofeo.

Reconoce su grandeza

El técnico argentino indicó que será el ‘Bómboro’ quien anuncie la decisión que tome después de la final de la ‘Concachampions’.

“Lo de André, lo decía recién, creo que es muy grande la comunicación. Después ya seguramente es un tema personal de él, que él se encargará de poder comunicar”, comentó.

No obstante, Guido aprovechó para mencionar el legado que tiene Gignac en los más de 10 años dentro de la institución y que a la fecha se mantiene siendo relevante para todo el grupo.

“De mi parte reconocer la grandeza, todo lo que hizo a nivel de números, pero también de lo que aporta en el día a día y el aprecio que tenemos todos por él”, dijo.

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