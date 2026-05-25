Esto es lo que ganaría Carlos Rotondi en Cruz Azul: su sueldo POR HORA

Cruz Azul ganó La Décima tras vencer a Pumas UNAM 2-1 en la Gran Final en Ciudad Universitaria. El gran héroe del partido definitivo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX fue Carlos Rodolfo Rotondi, quien marcó el gol del título en tiempo de descuento, cuando muchos ya creían que iba a terminar igualado. Pese a eso, no está entre los mejores pagados por hora.

Mientras que Rotondi pasó de villano a héroe en Cruz Azul, lo cierto es que no está entre los 3 ni los 5 jugadores mejores pagados del conjunto de La Noria. Sin embargo, el mediocentro y extremo celeste sí se ubica en el Top 10 de futbolistas con sueldos más altos del equipo que acaba de ser campeón gracias a su gol. Carlos Rodolfo ganaría cerca de 2,200 pesos por hora.

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El sueldo de Carlos Rodolfo Rotondi en Cruz Azul: anual, diario y por hora

De acuerdo Capology, Rotondi es el noveno jugador mejor pagado de Cruz Azul, sin mayores precisiones debido a que la Liga MX mantiene bajo llaves toda la información sobre los salarios de los futbolistas. Sin embargo, páginas especializadas como Salary Sport aseguran que el argentino ganaría cerca de 19 millones de pesos por año en la Máquina Cementera.

Siguiendo la cuenta de cuánto ganaría, la cuenta da la siguiente información sobre el salario de Carlos Rodolfo Rotondi en Cruz Azul:

19,400,000 pesos mexicanos por temporada

1,610,000 pesos mexicanos por mes

53,000 pesos mexicanos por día

2,200 pesos mexicanos por hora

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Los números de Carlos Rotondi como jugador de Cruz Azul

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, los números de Rotondi jugando para Cruz Azul han sido los siguientes:

169 partidos jugados

156 titularidades

29 goles convertidos

26 asistencias aportadas

25 tarjetas amarillas y 1 roja

Campeón de la Concacaf Champions Cup 2025

Campeón de la Liga MX (Clausura 2026)

Justamente el campeonato que acaba de obtener con el conjunto de La Noria le da una suerte de redención al futbolista argentino de 29 años porque había cometido dos infracciones que provocaron dos penales en una final y en una semifinal ante Club América, causando la eliminación de Cruz Azul. Hoy fueron campeones por Rotondi.

