Tras ser EXPULSADO en la Final, Uriel Antuna rompe el silencio sobre su futuro con Pumas

Luego de perder la Final del Torneo Clausura 2026 con Pumas, Uriel Antuna ha roto el silencio en redes sociales, donde ha dedicado palabras a los aficionados del cuadro auriazul que han esperado 15 años poder levantar otro campeonato.

Durante la Final en el Estadio Olímpico Universitario, el mediocampista que fue refuerzo del Club Universidad Nacional para la presente campaña fue expulsado en el tiempo agregado a los 90 minutos reglamentarios, cambiando el rumbo del partido en el que un autogol de Rubén Duarte y un tanto de Rodolfo Rotondi le dieron la décima estrella al equipo de La Noria.

"Primero que nada, mil gracias por volverme a hacer sentir parte del futbol, de lo que es Pumas, de lo que representa esta familia, esta institución y este equipo. Gracias por recibirme, pero sobre todo por abrirle las puertas a mi familia. Desde el día 1 que pisé Cantera se sintió el amor y lo acogedor que este club, y siempre estaré eternamente agradecido con mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, masajistas, nutriólogos, todo el staff y directivos por abrirnos las puertas y hacernos sentir en casa.

"Al llegar a este equipo, llegué con mucha ilusión y muchas ganas de salir adelante, de hacer cosas que nadie se atreve a hacer, y ustedes hicieron que todo fuera más fácil. También me gustaría disculparme por lo sucedido. Aunque no se logró el objetivo que nos habíamos puesto como equipo, recuperamos todos juntos, como familia, la identidad del club, el carácter, la garra y la lucha que caracteriza a Pumas.

"Estoy seguro de que regresaremos más fuertes que nunca, con esa misma hambre con la que llegué el primer día, y no pienso rendirme ni irme. Lo intentaría una y otra vez por este club, por la gente que nos apoya cada fin de semana y por nuestras familias, que se merecen una alegría después de tantos años. No pienso rendirme hasta salir campeón con este club...", fueron las palabras de Uriel Antuna tras perder la Final como jugador del conjunto del Pedregal.

A lo largo del Torneo Clausura 2026, Uriel Antuna vio 23 partidos jugados bajo las instrucciones de Efraín Juárez, mismos en los que hizo tres goles en 1,042 minutos de actividad.

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