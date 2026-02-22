Checo Pérez apaga la emoción de cara a su debut con Cadillac en la F1: “Va a llevar algo de tiempo”

Los últimos test de pretemporada llegaron a su fin y la Fórmula 1 2026 ya tiene todo listo para dar su inicio en Australia en el próximo mes de marzo. Sergio ‘Checo’ Pérez participó en las pruebas realizadas en Bahréin y, tras la sesión, realizó una devolución sincera y realista sobre cómo ve el monoplaza y el equipo de cara al debut. Las sensaciones no son malas, pero afirmó que habrá mucho trabajo por delante.

Finalizadas las pruebas, el piloto mexicano tuvo una charla con la prensa y allí reveló que aún habrá mucho por revisar: “Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo. El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año“. De esta manera, dejó entrever que el año de Cadillac no será de grandes resultados.

Checo Pérez afirma que aún hay mucho trabajo por hacer en Cadillac|Crédito: Sergio Pérez / X

Según lo dicho por Pérez, el objetivo de la escudería estadounidense durante la pretemporada era “encontrar puntos débiles” y “hacer muchos kilómetros”. Por esta razón, a pesar de los tiempos, el balance dentro de Cadillac fue positivo. El propio Checo mencionó que “sabía que iba a ser un comienzo duro“, donde lo importante no era marcar los mejores tiempos, sino poner a prueba el monoplaza norteamericano.

“Se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí“, añadió el oriundo de Guadalajara. De esta manera, se espera que Cadillac avance de forma progresiva, tratándose de acercarse a las escuderías competidoras.

Checo Pérez y su rendimiento durante el último día de prácticas

El pasado viernes 20 de febrero se llevaron a cabo las últimas prácticas de pretemporada y allí, Checo Pérez dio un total de 61 vueltas. Pese a ello, su mejor tiempo estuvo lejos del líder, Charles Leclerc, quien consiguió una marca de 1:31.992 con su Ferrari SF-26. Por su parte, el piloto tapatío culminó a casi 9 segundos del monegasco, con una marca de +8.850.

1667 KM in the bag.

Hard work by everyone, training sessions, a bit of golf to reset.

Bahrain Pre-season testing done!

The team is coming together and the atmosphere is great.

Let’s go racing. 💪🇲🇽



1667 KM en la bolsa.

Gran trabajo de todos: sesiones de entrenamiento y un poco… pic.twitter.com/iYRqss5bxs — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 20, 2026

El jefe de Cadillac afirma que no será una gran temporada

Graeme Lowdon, jefe del equipo, reveló en una entrevista con Sky Sports la advertencia que les dieron a sus aficionados: "Lo principal para nosotros es que somos un equipo de carreras; queremos competir.

Sabemos lo difícil que será y esperamos ganar nuevos fans para Cadillac. Les hemos dicho a nuestros fans que no esperen demasiado. Sin embargo, iremos a toda máquina e intentaremos progresar hasta la primera vuelta en Melbourne, y luego continuaremos".

