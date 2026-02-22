ÚLTIMA HORA: Suspenden partido de la jornada 7 de la Liga MX HOY domingo 22 de febrero

Nuevo partido suspendido del futbol mexicano, el cotejo entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez que estaba programado para llevarse a cabo hoy domingo 22 de febrero en punto de las 7:00 en la Corregidora será reprogramado. Así lo dio a conocer la cuenta oficial de la Liga MX en la red social X con un breve comunicado.

Esta información tomó por sorpresa a los internautas tras el poco margen de tiempo para que se llevara a cabo el partido en la casa de los Gallos Blancos. Con ello, se suma un nuevo evento deportivo que lamentablemente tendrá que ser reprogramado en una nueva fecha y hora. Cabe recordar que, el Clásico Nacional Femenil entre las Chivas del Guadalajara y el América, el partido de Tapatío y Tlaxcala y el duelo de Sóftbol entre El Águila de Veracruz y Charros de Jalisco tampoco se llevarán a cabo.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

Pumas vs Rayados, el único partido del domingo

Con esta noticia, el Estadio Olímpico Universitario será sede del cotejo que cierre la actividad de la jornada 7 del presente Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Efraín Juárez expondrá su invicto ante La Pandilla en duelo de equipos que están en posiciones de liguilla en este semestre.

Finalmente, la Liga MX a través de sus canales oficiales informará sobre la nueva fecha y horario de los distintos juegos que no pudieron llevarse a cabo en su fecha. El Clásico Nacional femenil entre las Chivas del Guadalajara y Club América, el Gallos Blancos de Querétaro vs Bravos de Juárez y el Tapatío vs Tlaxcala en la Liga de Expansión.