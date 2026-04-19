Javier Aguirre lo quiere en México, pero no juega desde 2025 y se perdería la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y Javier Aguirre aún espera por uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de la época reciente. Luis Chávez fue la figura de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo jugada en Qatar durante el año 2022 y, si bien todo apuntaba a que estaría presente en la siguiente edición, su falta de minutos en el Dinamo Moscú podría dejarlo fuera de la convocatoria final.

Cabe destacar que el mediocampista de 30 años no juega hace más de 10 meses debido a una rotura de ligamentos cruzados que sufrió jugando para México en la Copa Oro 2025. A pesar de la incertidumbre sobre si llegaría en condiciones físicamente al Mundial 2026, Chávez logró recuperarse de su lesión hace semanas, pero aún así se mantiene sin jugar en Europa.

El mexicano estuvo en el banquillo durante el juego entre Dinamo contra FC Pari Nizhniy Novgorod correspondiente a la Jornada 25 de la Liga Premier de Rusia. Sin embargo, su entrenador no le dio la oportunidad de sumar minutos y se mantuvo en el banco de suplentes durante los 90 minutos. De esta manera, Luis Chávez completó su quinto partido consecutivo sin jugar pese a estar recuperado al cien por cien de su lesión.

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El tiempo se agota

El ‘Vasco’ Aguirre reconoce la calidad de Chávez, por lo que espera por verlo jugar en la recta final de cara a la preparación para el Mundial 2026. Sin embargo, restan menos de 60 días para que el torneo mundialista comience y varios futbolistas mexicanos viven un mejor presente. El ex Pachuca necesita jugar para ser considerado como una opción, pero su situación no parece mejorar y el tiempo se agota.

Jugadores como Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, entre otros, están por encima del futbolista de Dinamo Moscú. Lo cierto es que Chávez tendrá poco más de un mes para demostrar que su futbol sigue intacto, de lo contrario, deberá alentar a la Selección Mexicana desde su hogar. Un momento complicado para uno de los mejores mediocampistas mexicanos de este último tiempo.