Partidos de HOY domingo 19 de abril en la Jornada 15 del Clausura 2026

La Jornada 15 del Clausura 2026 culmina este domingo 19 de abril con un enfrentamiento de necesidades extremas en el Estadio Corona. A las 17:00 horas, Santos Laguna recibirá al Atlas en un duelo donde los puntos valen oro, aunque por razones muy distintas para cada equipo.

Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

Santos: Busca un triunfo para beneplácito de sus seguidores

El conjunto de Santos atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Tras la dolorosa derrota por 4-2 ante Pachuca la fecha pasada, los de la Comarca quedaron matemáticamente eliminado de cualquier posibilidad de Liguilla. Esta caída fue un balde de agua fría, pues cortó una racha alentadora de dos victorias en cuatro jornadas que ilusionó momentáneamente a la afición.

Hoy, los Guerreros marchan en el último lugar de la tabla con apenas 9 unidades (G2, E3, P9). El panorama es nostálgico: estos últimos tres encuentros de fase regular serán los últimos partidos oficiales del club hasta después del Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Sin embargo, la localía no ha sido ninguna ventaja; Santos es el peor local del torneo, ganando solo uno de sus seis juegos en Torreón (G1, E2, P3). Despedirse con dignidad ante su gente es la única consigna restante.

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En la otra cara de la moneda aparece Atlas. Los Rojinegros llegan en el décimo puesto con 19 puntos (G5, E4, P5), a dos puntos del último puesto de clasificación. No obstante, el equipo ha entrado en un peligroso bache: solo han sumado tres de los últimos 15 puntos en disputa.

El técnico atlista sabe que el margen de error desapareció. Con equipos como León, Tigres y Tijuana ya por arriba de ellos, una derrota en Torreón los alejaría de la clasificación. La tarea no será fácil, ya que el Atlas sufre fuera del Jalisco, habiendo conseguido solo cuatro puntos como visitante en todo el semestre.

