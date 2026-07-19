El impresionante récord de España que la hace el campeón del mundo casi perfecto

La Selección de España se ha coronado campeona del mundo este domingo 19 de julio tras vencer a Argentina en la Final con un gol de Ferran Torres, sellando una justa mundialista casi perfecta en donde cosecharon solo un empate y solo recibieron un gol.

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¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO! La emoción al levantar el trofeo

La impresionante marca de España para conquistar el titulo de Campeón del Mundo

España concretó un Mundial casi perfecto en donde solo empató su primer partido ante Cabo Verde y recibió un gol a lo largo de todo el torneo convirtiéndose en el campeón del mundo más efectivo en defensa.

Charles De Ketelaere fue el único jugador del Mundial que le pudo marcar a España en el duelo de los Cuartos de Final ante Bélgica, mientras que Cabo Verde fue el único seleccionado que le pudo sacar un punto a los españoles.

La Furia Roja rompe el récord de Francia en 1998, Italia en 2006 y la propia España en 2010 cuando recibieron dos goles, cada uno.

Sin embargo, España no pudo igualar la marca de la Selección de Brasil que levantó el título de campeón del mundo en México 70 con paso perfecto, ganando todos sus partidos, incluso desde la fase de Eliminatoria.