Messi se suma a la lista de jugadores que han perdido DOS FINALES de Copa Mundial

Lionel Messi no pudo marcar diferencia este domingo 19 de julio en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y terminó perdiendo ante España, sumando así su segundo descalabro en el partido decisivo por el título, uniéndose a una lista negra de jugadores que han sufrido el mismo destino.

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Messi pierde su segunda Final de Copa Mundial de la FIFA

Solo cinco jugadores en la historia han disputado tres Copas Mundiales de la FIFA, pero solo dos han logrado un bicampeonato y este domingo Lionel Messi ha dejado escapar la oportunidad de ser uno de ellos.

El capitán argentino perdió la Final de Brasil 2014 ante Alemania y ahora lo ha hecho nuevamente al caer ante España en Nueva York.

Además de Messi, también han perdido dos Finales de Copa del Mundo los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski quienes compartieron plantel en las justas de España 82 y México 86, hasta que finalmente pudieron alzar la Copa en Italia 90.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian|Agustin Marcarian/REUTERS

En contraparte, Cafú y Ronaldo jugaron tres Finales de Mundial y pudieron ganarla dos veces siendo campeones en Estados Unidos 94 y Corea Japón 2002, pero perdieron en Francia 98; sin embargo, el Fenómeno no tuvo minutos en la justa de la Unión Americana.

Finalmente, Pelé es el único tricampeón del mundo ganando en Suecia 58, Chile 62 y México 70, pero debido a las lesiones no pudo participar en la segunda estrella, más que en los primeros partidos.

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