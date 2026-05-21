Joel Huiqui disputó tres finales con Cruz Azul; así fueron todos sus intentos FALLIDOS de ser campeón

Joel Huiqui, el "bombero" de Cruz Azul tras la salida de último minuto de Nicolás Larcamón, está a solo dos partidos de ser campeón con La Máquina al disputar la Gran Final del Clausura 2026 ante Pumas.

Aunque el exdefensor se forjó en las fuerzas básicas de la institución celeste, su debut en el máximo circuito no se dio con ellos. Su primera aparición fue con Pachuca, escuadra con la que logró su único campeonato de Liga MX en 2003. Después de un año de adquirir experiencia en Primera División, regresó a La Noria en 2004, donde se mantuvo en la plantilla estelar hasta el Apertura 2010.

Tras su retiro, Huiqui comenzó su camino como estratega en las fuerzas básicas, desarrollando talento joven y sumando experiencia como auxiliar. Ahora, en 2026, tiene frente a sí el mayor reto de su carrera tras un paso complicado con la categoría Sub-21: intentar coronar al primer equipo en la serie definitiva por el título tras solo dirigir 7 partidos, uno de fase regular y seis de Liguilla.

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Las finales que perdió Huiqui con La Máquina

Durante su etapa como futbolista, Joel Huiqui disputó tres finales de la Liga MX con Cruz Azul, pero en ninguna de ellas logró levantar la copa.

La primera fue en el Clausura 2008, cuando La Máquina cayó ante Santos Laguna. Ese mismo año, volvió a instalarse en la disputa por el campeonato durante el Apertura 2008, pero el conjunto cementero perdió frente a Toluca.

La tercera final llegó en el Apertura 2009, nuevamente con un desenlace adverso para la causa cruzazulina, esta vez contra Monterrey. Pero en ninguna fue protagonistas por lesiones que sufrió.

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Una cita con el destino en el ojo del huracán

La Gran Final del Clausura 2026 tiene como protagonistas a dos entrenadores mexicanos que ya saben lo que es ser campeones como jugadores, Joel Huiqui en 2003 con Pachuca y Efraín Juárez con Pumas (2009) y América (2013).

.En este escenario, Huiqui también conoce lo que significa perder una serie definitiva ante Pumas, rival al que enfrentó en la recordada final del Clausura 2011 con Morelia, donde el conjunto universitario terminó quedándose con el campeonato.

Podrás disfrutar la serie completa de la Gran Final del Clausura 2026, por TV Azteca, la Ida el jueves 21 de mayo, a través de la señal de Azteca Deportes en televisión abierta por el Canal 7. Además, el partido de vuelta se transmitirá el próximo domingo de la misma manera por Azteca Deportes, con cobertura total en nuestras plataformas digitales, el sitio web y la app oficial.

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