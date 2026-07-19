El INCREÍBLE récord de Pelé que superó Michael Olise en el Mundial 2026

Francia perdió el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al caer épicamente ante Inglaterra en un duelo que acabó con 10 anotaciones. Pese a ello, el conjunto francés tuvo actuaciones destacadas de jugadores específicos, como Kylian Mbappé, quien apunta a quedarse con la bota de oro, y Michael Olise, quien rompió un récord del mismísimo Edson Arantes do Nascimento Pelé, al sumar siete asistencias.

Las asistencias en las Copas del Mundo se convirtieron en una estadística oficial a partir de la edición de Inglaterra 1966 y el récord le pertenecía a Pelé por sumar seis durante la celebración del Mundial en México 1970. Ahora, el futbolista del Bayern Munich ostenta dicha marca y parece que será una que durará muchos años. Los más cercanos perseguidores de Olise fueron Mbappé, Martin Odegaard, Brahim Díaz y Bruno Guimaraes. Otro futbolista que está empatado con él es Lionel Messi, pero el argentino aún puede conseguir más en el duelo por el título contra España.

Olise repartió sus asistencias entre el juego de la fase de grupos de Senegal al conseguir una en ese encuentro. Después, sumó dos pares antes Irak y Suecia. Finalmente, sumó dos más para asistir el doblete de Mbappé que acerca al delantero francés para conseguir la bota de oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Te invitamos a leer: Fecha y HORARIO para ver el España vs Argentina, la GRAN FINAL del Mundial 2026

1 - Michael Olise at the 2026 World Cup:



✅7 assists, record at a single WC across the last 60 years

❌0 goal from 20 shots, the most shots without scoring at a single WC since Messi in 2010



Nuanced. pic.twitter.com/aClUGse3ai — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

El dilema del récord de asistencias en una Copa del Mundo

El hecho de que las asistencias fuera registradas oficialmente a partir de 1966 cambia todo. El récord oficial pertenecía a Pelé por su actuación en México 70, pero tres jugadores consiguieron por lo menos seis asistencias en las ediciones previas a la de Inglaterra, cuando el paradigma estadístico cambió.

Ademir fue parte de la selección brasileña que cayó en el Maracanazo de 1950, pero consiguió seis asistencias durante ese torneo. Cuatro años después, Alemania Occidental ganó el título de la mano de los siete pases para gol de Frits Walter. Sin embargo, la mayor cantidad de asistencias fue conseguida por el francés Raymond Kopa en la edición de 1958 con ocho.