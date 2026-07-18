Así queda tabla de goleo ACTUALIZADA hoy 18 de julio tras goles de Mbappé en partido por tercer lugar de Mundial 2026

La Selección de Francia enfrentó a Inglaterra por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Kylian Mbappé escaló posiciones en la tabla de goleadores del torneo. El delantero francés logró marcar el primer y el tercer gol de su selección en el encuentro nada más comenzar la segunda mitad del encuentro ante los británicos.

Michael Olise filtró un pase entre líneas y Mbappé alcanzó a puntear el balón al 48’ para poner el primer gol de los franceses en el duelo ente los ingleses. Después de que Bradley Barcola consiguió el segundo tanto al 54' para acercar a "Les Bleus", el delantero del Real Madrid consiguió su doblete al acelerar por la banda izquierda y liquidar ante Dean Henderson al 66’.

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Y este es el momento en donde un caballero debe quitarse el sombrero 🔟🇫🇷 pic.twitter.com/FABjcoT4F4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 18, 2026

Mbappé, el goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con los dos tantos de esta tarde, Kylian Mbappé se convirtió en el líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al llegar a 10 tantos y romper el empate que tenía con Lionel Messi. La cuestión es que el delantero argentino aún puede aumentar su cuota porque mañana enfrentará a España por el campeonato del Mundo y eso le da la oportunidad de desbancar al delantero galo.

En caso de que Messi no sumase goles, Mbappé conseguiría su segunda bota de oro en una Copa del Mundo tras solo tres participaciones. La primera distinción la obtuvo cuando en Qatar 2022 sumo ocho tantos pese a quedar obtener el subcampeonato mientras que el exjugador del Barcelona sumó siete. De por vida, Mbappé Lottin también es el líder histórico ya que suma 22 goles, sobre los 21 de Messi.

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