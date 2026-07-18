Fecha y HORARIO para ver el España vs Argentina, la GRAN FINAL del Mundial 2026

El título de campeón del mundo nuevamente estará en juego cuando se enfrenten las Selecciones de España y Argentina en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, el encuentro que sellará con broche de oro esta emocionante justa mundialista.

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Fecha y hora de la Final del Mundial 2026 España vs Argentina

Las Selecciones de España y Argentina se jugarán el título de campeón del mundo este domingo 19 de julio en un partido en donde la Albiceleste buscará defender conseguido en Qatar 2022.

La Final del Mundial 2026 comenzará desde las 11:00 horas, tiempo del centro de México con el previo digital a través de las plataformas de Azteca Deportes, mientras que la ceremonia de clausura está programada para arrancar a las 11:30.

En cuanto al partido, el encuentro entre españoles y argentinos iniciará en punto de las 13:00 horas y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

España buscará su segundo título de campeón del mundo y vuelve a una Final por primera vez desde Sudáfrica 2010 cuando se impuso a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta en tiempo extra.

España vs Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio

Hora: 13:00 horas

Estadio: Nueva York - Nueva Jersey

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