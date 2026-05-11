Club América recibe otra mala noticia y esta pieza clave del tricampeonato se va

La eliminación frente a Pumas en el Clásico Capitalino golpeó duramente en el Nido, pero las malas noticias no terminan con la salida de la Liguilla. Mientras el club procesa el adiós al Clausura 2026, se habla de que 3 futbolistas saldrían del Club América en el corto plazo y ahora se confirmó que una pieza clave del tricampeonato azulcrema.

Mientras un jugador despedido por André Jardine se marchó silbado del estadio, ahora una figura fundamental del cuerpo técnico ha cerrado su ciclo de manera definitiva. Se trata de Paulo Victor, el auxiliar técnico y mano derecha del DT. Finalmente se hace oficial que deja de formar parte de la institución azulcrema. Fue considerado por muchos como el cerebro de los éxitos.

Su ausencia representa la primera baja confirmada tras el fracaso en la Liguilla, dejando un vacío difícil de llenar. De todos modos, la salida de Paulo Victor no fue una decisión improvisada, pues ya existía un acuerdo previo con la directiva para finalizar su etapa tras este torneo. La derrota ante los universitarios marcó un adiós agridulce para este histórico.

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El nuevo desafío de Paulo Victor tras salir de Club América

El motivo de su partida es el cumplimiento de un sueño personal: dirigir a las categorías inferiores de su país. La Confederación Brasileña de Futbol anunció oficialmente a Paulo Victor como el nuevo estratega de la Selección de Brasil Sub-20 y del equipo Preolímpico, buscando asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este movimiento lo coloca en la élite formativa del futbol mundial, donde ya tuvo su estreno en el banquillo del gigante sudamericano. Aunque muchos aficionados lo veían como el sucesor natural de Jardine en el América, la oportunidad de representar a su nación lo convenció y lo hizo salir de la escena mexicana.

Los grandes logros de Paulo Victor en Club América

Paulo Victor se marcha como una pieza indispensable en la conquista del histórico tricampeonato de la Liga BBVA MX. Fue fundamental para consolidar el proyecto de André Jardine, logrando una buena conexión con los futbolistas. Conquistó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024.

