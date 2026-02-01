El jugador del Bayern Munich que le puede arrebatar récord a Messi

Lionel Messi no solo ha construido su legado con base en sus goles, sino a través de su conversión como uno de los mejores asistentes en la historia del fútbol. Su capacidad para leer el juego, filtrar pases imposibles y potenciar el rendimiento de sus compañeros lo llevaron a marcar 32 asistencias en la temporada 2011/12. Esta cifra aún se mantiene como récord.

Sin embargo, un nuevo nombre comienza a poner en riesgo ese registro. Se trata de Michael Olise : futbolista del Bayern Múnich que atraviesa una campaña excepcional y lidera actualmente el ranking de asistencias en Europa. El extremo francés aparece como el principal candidato a superar la histórica marca del 10 argentino.

Michael Olise va por el récord de asistencias de Messi

Bayern Múnich lidera la Bundesliga y se mantiene en la pelea de la UEFA Champions League. Olise es una de sus grandes figuras ofensivas, ya que no solo aporta goles, sino que se ha convertido en el principal generador de juego del equipo.

Según datos de Transfermarkt, el jugador de 24 años acumula 21 asistencias entre Bundesliga y Champions League. Esta cifra lo coloca a solo 11 del récord que Messi alcanzó en 2011/12 con el Barcelona.

A diferencia de aquella temporada del argentino, Olise todavía tiene margen en el calendario para seguir sumando pases decisivos. Este aspecto mantiene viva la ilusión de igualar o incluso romper una de las marcas más impresionantes del fútbol moderno.

El presente del Bayern Munich y la ilusión de la Champions

El gran objetivo del equipo alemán sigue siendo la Champions League. Luego de algunas campañas irregulares en Europa, la institución ha recuperado protagonismo y marcha segunda en la tabla de la competición (solo lleva una derrota registrada hasta el momento).

El presente del club ilusiona a los aficionados con un regreso a las instancias finales del torneo. Con rivales de peso como Arsenal en el camino, el desafío no será sencillo. Pero en Munich confían en que este 2026 puede ser el año para volver a levantar la copa y ver cómo uno de sus jugadores escribe historia con dicho récord.