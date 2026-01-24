OFICIAL: Bayern Munich ve rota racha histórica en la Bundesliga

Se termina la racha del sin conocer la derrota del Bayern Munich este este sábado 24 de enero por marcador de 2-1 ante el Augsburgo, en lo que significó su primera caída de la temporada 2025-26 de la Bundesliga después de de 18 partidos sin perder. El resultado sorprendió a propios y extraños, pues el conjunto bávaro venía dominando con autoridad el campeonato alemán.

El partido comenzó con dominio del Bayern, que se adelantó en el marcador al minuto 23. Michael Olise ejecutó un córner preciso y Hiroki Ito apareció dentro del área para conectar un cabezazo impecable hacia la esquina inferior izquierda, imposible para el arquero rival. Con ese tanto, los dirigidos por Vincent Kompany parecían encaminarse a otra victoria.

Sin embargo, el Augsburgo reaccionó en la segunda mitad. Al minuto 75, Arthur Chaves saltó por encima de la defensa bávara y remató de cabeza un centro de córner, enviando el balón a la misma esquina inferior izquierda. El portero del Bayern Munich no tuvo opción de reaccionar y el marcador se igualó 1-1.

TE PUEDE INTERESAR:

La sorpresa llegó al minuto 83, cuando Han-Noah Massengo recibió un centro perfecto de Dimitrios Giannoulis, controló con clase y definió con un disparo raso al centro de la portería, decretando el 2-1 definitivo. El Augsburgo celebró una victoria histórica frente al campeón alemán, mientras que el Bayern vio rota su racha invicta.

El récord histórico de partidos consecutivos sin derrota en la Bundesliga

El récord absoluto de partidos consecutivos sin perder en la Bundesliga es de 53 encuentros, establecido por el Bayern Múnich entre las temporadas 2012/13 y 2013/14, bajo las direcciones de Jupp Heynckes y Pep Guardiola. Esta histórica racha llegó a su fin el 5 de abril de 2014 también contra el Augsburgo, que los venció por 1-0.

La marca anterior a los 53 partidos del Bayern la sostenía el Hamburgo con 36 partidos invictos en 1983.

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso estableció el récord de una temporada invicta (34 partidos) en la 2023/24, logrando además una racha invicta total de 51 partidos en todas las competiciones esa misma temporada.

