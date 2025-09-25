El jugador del Toluca que se quedó con la playera de Sergio Ramos

Noche triste para Sergio Ramos y los Rayados de Monterrey en su visita al actual campeón del futbol mexicano. El conjunto albiazul fue exhibido por los monarcas del futbol mexicano con un 6-2 en contra y las miradas se fueron con Sergio Ramos. El central español falló un penal que quiso tirar a lo “Panenka” y dejó escapar una gran oportunidad que pudo haber cambiado el resultado del juego.

A pesar de ello, el campeón de la UEFA Champions League dejó atrás el tema deportivo y le dio su playera a Antonio Briseño. El Pollo no dudó en pedirle la camiseta a uno de los referentes del fútbol mundial y posiblemente uno de los mejores defensores centrales de la historia.

Van por el bicampeonato

Con la exhibición ante la Pandilla, Toluca levantó la mano una vez más para ser uno de los candidatos más serios al título del fútbol mexicano y poder unirse a la lista de bicampeones de Liga MX junto a los Pumas, León, Atlas y el Club América en su era de torneos cortos. Por si fuera poco, en este compromiso lleno de goles vimos a dos de los mejores futbolistas de todo el mundo , pero solo uno se quedó con las mieles del triunfo.

Finalmente, los Diablos Rojos también dieron un golpe en la clasificación general del Apertura 2025. Su triunfo ante uno de sus rivales directos le dio el subliderato con 22 unidades, solo por debajo de las 24 que tiene la Máquina Celeste de Cruz Azul e igualó en puntos justamente a la Pandilla, pero la rebasó por mejor diferencia de goles.

El siguiente compromiso de los Diablos Rojos será ante los Cañoneros de Maztalán, mientras que, Rayados recibirá en el Gigante de Acero a un S antos Laguna que porfin respiró en el presente semestre con su triunfo en la jornada 10.

