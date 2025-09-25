Santos vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 10 del Apertura 2025, HOY miércoles 24 de septiembre; marcador online

Te puede interesar: ¿Consecuencias graves? Chivas incumplió al reglamento en el partido vs Necaxa

Santos recibe a Xolos en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Francisco Rodríguez, el conjunto Lagunero tiene marca de dos victorias y tres derrotas en la cancha del TSM Corona, llegando al juego en casa luego de haber perdido ante el Atlético de San Luis.

Por su parte, la escuadra de Tijuana comandada por Sebastián Abreu, viene de golear al Club León en la Fecha 5 en calidad de visitante tienen registro de un triunfo, dos empates y un partido perdido en la presente campaña.

