El jugador mejor evaluado de las semifinales del Clausura 2026 fue mexicano y NO jugaría la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 dejó una de las series más emocionantes de la Liguilla de la Liga BBVA MX. El duelo disputado en el Estadio Banorte, estuvo marcado por errores defensivos, goles de gran calidad y una actuación individual que terminó robándose todos los reflectores de la noche.

De acuerdo con el portal especializado en estadísticas deportivas Statiskicks, Carlos “Charly” Rodríguez fue el jugador mejor evaluado de las Semifinales de Ida del Clausura 2026, con una calificación de 9.50. El mediocampista cementero superó a figuras de Chivas como Santiago Sandoval, Ángel Sepúlveda y Richy Ledezma, quienes también destacaron durante el encuentro.

Charly firmó la noche con un auténtico golazo. Tras recibir un pase filtrado de José Paradela, el mediocampista mexicano definió con gran calidad ante la salida de Óscar Whalley. El arquero rojiblanco dudó en achicar y el capitán celeste picó el balón hacia el poste contrario; el esférico pegó en la base del poste antes de entrar al arco para marcar momentáneamente el 1-1 del partido.

El capitán de La Máquina disputó los 90 minutos y fue el motor anímico del equipo cuando el panorama lucía más complicado tras el error de Kevin Mier que derivó en el primer gol rojiblanco.

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Los jugadores mejor evaluados de las Semifinales de Ida del Clausura 2026

De acuerdo con las calificaciones publicadas por Statiskicks, estos fueron los futbolistas con mejor rendimiento en los partidos de Ida de las Semifinales del Clausura 2026:



[9.50] Charly Rodríguez

[9.03] Oussama Idrissi

[8.95] Santiago Sandoval

[8.47] Ángel Sepúlveda

[7.14] Richard Ledezma

Jugadores mejor evaluados en la ida de las semifinales del Clausura 2026:



[9.50] Charly Rodríguez

[9.03] Oussama Idrissi

[8.95] Santiago Sandoval

[8.47] Ángel Sepúlveda

[7.14] Richard Ledezma pic.twitter.com/ouCWxQlFRx — Statiskicks (@statiskicks) May 15, 2026

Carlos Rodríguez y sus bajas posibilidades de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Pese al gran momento que vive con Cruz Azul, las posibilidades de Carlos Rodríguez de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 lucen cada vez más reducidas.

Aunque el mediocampista apareció dentro de la lista preliminar de más de 50 futbolistas presentada por la Selección Mexicana, no fue uno de los jugadores separados anticipadamente de sus clubes para integrarse de inmediato a la concentración mundialista.

Antes del inicio de la Liguilla del Clausura 2026, varios futbolistas mexicanos fueron liberados por sus equipos para asegurar su participación en la justa mundialista. Sin embargo, Charly quedó fuera de ese grupo, a diferencia de su compañero Erik Lira, quien sí fue contemplado y ya se encuentra concentrado para disputar su primera Copa del Mundo.

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A pesar de ser uno de los referentes de Cruz Azul en los últimos torneos, Rodríguez sigue siendo uno de los futbolistas más cuestionados por la afición mexicana debido a su rendimiento con la Selección Nacional. Diversos sectores de aficionados incluso lo han señalado como uno de los llamados “becados”, al considerar que nunca logró trasladar su mejor versión del club al combinado nacional.

Ahora, Charly tendrá una última oportunidad de seguir levantando la mano en la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026. Cruz Azul está obligado a derrotar a Chivas en el Estadio Jalisico, ya que cualquier empate en el marcador global clasificaría al Rebaño Sagrado por su mejor posición en la tabla general.