OFICIAL: Pumas hace un importante anuncio a su afición a horas de su partido ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026

Los Pumas, dieron una importante noticia de cara al partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 ante Pachuca, donde el conjunto dirigido por Efraín Juárez llega con desventaja de un gol en el marcador global.

De acuerdo con el reporte del equipo universitario, Pumas anunció en todas sus redes sociales que el partido del próximo domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario teniene los boletos, agotados. Efraín Juárez contará con estadio lleno en busca de la remontada y del boleto a la Gran Final del Clausura 2026.

Los boletos para el encuentro entre Pumas y Pachuca tuvieron precios que fueron desde los 500 pesos hasta superar los 3 mil pesos, dependiendo de la zona del inmueble.

De acuerdo con el portal oficial de la Liga BBVA MX, el aforo permitido en el Estadio Olímpico Universitario será de aproximadamente 58,455 aficionados, ya que algunas zonas del inmueble permanecerán cerradas para salvaguardar el orden y la seguridad de los asistentes.

Dada la alta demanda y la relevancia de estas instancias de liguilla, la directiva universitaria exhorta a la afición a no adquirir boletos en reventa para evitar ser víctimas de estafas.

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🚨 Los boletos para el juego de vuelta de la Semifinal se han agotado.🚨



Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. 🫶



Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria y le daremos vuelta a la serie👊



¡Vamos juntos por el pase a la Gran Final! 💙💛… pic.twitter.com/rh2e9BVk2x — PUMAS (@PumasMX) May 15, 2026

¿Qué necesita Pumas para avanzar a la Gran Final del Clausura 2026?

Al haber terminado como líder general del torneo, Pumas tiene el reglamento de su lado, por lo que necesita únicamente ganar el partido para avanzar a la gran final del Clausura 2026 tras caer en la ida por la mínima.



Si Pumas gana por un gol de diferencia (1-0, 2-1, 3-2), el marcador global se empata y avanzará por mejor posición en la tabla.

Si gana por dos o más goles, clasificará por marcador global.

Un empate o una derrota en CU dejará eliminado al conjunto universitario.

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¿Qué necesita Pachuca para avanzar a la Gran Final del Clausura 2026?

Pachuca llega con ventaja de 1-0, pero no puede perder el partido de vuelta, ya que la posición en la tabla beneficia a Pumas.



Pachuca necesita empatar o ganar para avanzar a la final.

Cualquier victoria de los Tuzos les dará el boleto directo.

Cualquier empate en Ciudad Universitaria también les sirve, ya que mantendrían la ventaja en el marcador global.

Si Pachuca pierde por cualquier marcador, quedará eliminado automáticamente.

En resumen, a Pumas le basta con ganar en casa por la mínima para convertirse en finalista, mientras que Pachuca necesita evitar la derrota para instalarse en la serie por el título.

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¿Dónde ver en vivo y gratis la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca?

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 17 de mayo de 2026 desde Ciudad Universitaria y se podrá ver en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7. Además, también estará disponible por el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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